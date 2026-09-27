Fraudatori care au folosit inteligența artificială pentru a imita identitatea unor directori și oficiali de rang înalt au reușit să determine Fideuram, divizia de private banking a Intesa Sanpaolo, cea mai mare bancă din Italia, să transfere 95 de milioane de euro în conturi din străinătate. Potrivit Reuters, peste jumătate din sumă a fost recuperată, însă aproximativ 36 de milioane de euro nu au fost încă localizate.

Operațiunea a început în februarie, când Paolo Molesini, care era atunci președintele Fideuram, a primit un mesaj pe WhatsApp care părea să provină de la Carlo Messina, directorul general al Intesa Sanpaolo. În mesaj i se cerea sprijin urgent pentru realizarea unei tranzacții în afara Italiei.

După mesajul inițial, escrocii au continuat schema printr-un apel telefonic care părea să vină din partea unui partener de rang înalt al unei firme importante de avocatură.

Persoana de la telefon confirma instrucțiunile primite anterior. Potrivit celor două surse apropiate situației citate de Reuters, fraudatorii au folosit inteligența artificială pentru a reproduce vocea avocatului.

Convins că solicitarea era reală, Molesini a cerut departamentului financiar al Fideuram să efectueze mai multe transferuri către conturi din străinătate. Banii au ajuns în principal în conturi din China și Hong Kong.

Fideuram a identificat ulterior nereguli în transferuri și a alertat rapid băncile și autoritățile din mai multe state. În urma cooperării dintre autoritățile din China, Portugalia și Italia, aproximativ 53 de milioane de euro au fost recuperate.

Restul banilor nu a mai putut fi urmărit după ce sumele au trecut printr-o rețea de conturi din străinătate și au fost ulterior transformate în criptomonede. Aproximativ 36 de milioane de euro sunt în continuare dispărute.

Intesa Sanpaolo și Fideuram au refuzat să comenteze cazul.

Paolo Molesini și ceilalți directori ai Fideuram nu sunt anchetați în acest dosar. Procurorii din Milano au însă în vizor un cetățean străin care locuiește în afara Europei și care este suspectat de fraudă informatică, potrivit uneia dintre sursele citate.

Molesini a demisionat din funcția de președinte al Fideuram în luna martie, invocând motive personale. La momentul plecării sale, banca nu a oferit alte explicații.

Frauda de la Fideuram nu este primul caz în care inteligenţa artificială este folosită pentru imitarea vocii unei persoane cunoscute din Italia. Cu un an înainte, alți escroci au clonat vocea unui ministru italian și l-au convins pe omul de afaceri Massimo Moratti să transfere aproape un milion de euro într-un cont din străinătate.

În acel caz, suma a fost recuperată.