Aproximativ 22.000 de apartamente, 138 de instituții publice și 171 de agenți economici din Iași sunt afectați de oprirea centralei de termoficare, în urma incendiului izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, la un transformator electric. Pompierii au stins incendiul, fără să fie înregistrate victime.

Incendiul izbucnit la un transformator electric a afectat funcționarea centralei, iar furnizarea apei calde și a agentului termic a fost întreruptă.

Liderul sindical Sorin Turcu a afirmat că nu există, deocamdată, un termen exact pentru revenirea la funcționarea normală.

Acesta a spus că urmează să fie analizate variantele prin care instalațiile ar putea fi repuse în funcțiune. Totodată, efectele incendiului asupra echipamentelor vor fi evaluate pentru a se stabili ce intervenții sunt necesare.

Sorin Turcu a declarat că salariații CET Iași s-au mobilizat după izbucnirea incendiului și au revenit la serviciu pentru a ajuta la gestionarea situației. În momentul producerii incidentului, în tură se aflau 15 angajați, iar niciunul nu a fost rănit.

„Nu avem victime, mulţumim lui Dumnezeu. Noi suntem mobilizaţi. Am venit cu toţii de acasă să ajutăm. În tura de serviciu se aflau 15 oameni, nimeni nu a păţit nimic", a adăugat Sorin Turcu.

Liderul sindical a afirmat că, în acest moment, cauza exactă a incendiului nu este cunoscută.

Evaluarea instalațiilor afectate urmează să fie făcută în cel mai scurt timp.

Sistemul centralizat de încălzire din Iași deservește aproximativ 22.000 de apartamente. Pe lângă locuințe, la rețeaua de termoficare sunt racordate 138 de instituții publice și 171 de agenți economici.

Toți acești consumatori depind de funcționarea centralei pentru furnizarea serviciilor de termoficare. Deocamdată, reprezentanții sindicali nu au comunicat o dată la care alimentarea cu apă caldă și căldură ar putea fi reluată.

Angajații încearcă să găsească soluții pentru ca întreruperea să dureze cât mai puțin.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași au intervenit sâmbătă după-amiază pentru stingerea incendiului izbucnit la un transformator electric din incinta centralei.

Flăcările s-au manifestat la primul etaj al unei hale industriale, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele Detașamentelor 1 și 2 Iași au intervenit pentru localizarea și stingerea focului.

ISU Iași a anunțat că incendiul a fost lichidat, iar propagarea flăcărilor a fost limitată. După stingere, pompierii au continuat operațiunile de evacuare a fumului, înlăturare a efectelor incendiului și prevenire a reaprinderii focarelor.

Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiști.