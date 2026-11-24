Grupul ucrainean Metinvest, controlat de Rinat Ahmetov, cel mai bogat om de afaceri din Ucraina, a decis suspendarea producției la fabrica Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, după o analiză a viabilității economice a unității. Compania a confirmat decizia, în condițiile în care 194 de salariați sunt vizați de o procedură de concediere colectivă, iar autoritățile competente au fost deja notificate.

Decizia acționarilor vine la mai puțin de un an de la finalizarea tranzacției prin care grupul ucrainean a preluat fabrica din Iași, la sfârșitul anului 2025. Unitatea reprezenta prima investiție a Metinvest într-o capacitate de producție din România.

„Grupul Metinvest confirmă că acţionarii Metinvest Tubular Iaşi au aprobat decizia de suspendare a producţiei la fabrica din România, în urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilităţii sale economice”, a transmis compania într-un mesaj adresat Profit.ro.

Cel mai mare producător de oțel din Ucraina a invocat, printre motivele care au stat la baza hotărârii, restricțiile generate de regimul contingentelor tarifare aplicat de Uniunea Europeană în sectorul siderurgic.

Activitatea fabricii a fost afectată și de întreruperile în aprovizionarea cu rulouri laminate la cald provenite din Ucraina, în special de la uzina Zaporizhstal, ca urmare a atacurilor rusești. Reprezentanții grupului și-au exprimat regretul profund față de consecințele pe care suspendarea producției le va avea asupra salariaților și familiilor acestora.

În urma deciziei de suspendare a producției, 194 de salariați ai fabricii din Iași sunt vizați de o procedură de concediere colectivă care urmează să fie declanșată.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) au fost deja informate cu privire la această procedură.

O parte dintre angajații afectați vor beneficia de compensații financiare, stabilite în funcție de vechimea în muncă. Salariații cu o vechime de peste zece ani vor primi 10.000 de lei net, în timp ce pentru cei cu o vechime de peste 30 de ani suma va fi de 25.000 de lei.

Celelalte compensații vor fi acordate potrivit clauzelor din contractul colectiv de muncă. La stabilirea vechimii angajaților va fi luată în considerare inclusiv perioada lucrată înainte de preluarea sau transformarea companiei.