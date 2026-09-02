Două setări WhatsApp pe care trebuie să le activezi. Îți pot proteja contul de fraude

WhatsApp a introdus noi măsuri de securitate pentru reducerea furturilor de conturi, însă două dintre funcții trebuie activate manual de utilizatori. Meta a anunțat recent posibilitatea folosirii unei parole mai complexe în locul PIN-ului și adăugarea mai multor chei de acces pentru autentificare.

Furtul conturilor de WhatsApp continuă să fie raportat, iar infractorii urmăresc accesul la conversații private, trimiterea de linkuri frauduloase sau solicitarea de bani în numele victimei.

În 2023, Charlotte K., o utilizatoare din Baselbiet, Elveția, și-a pierdut accesul la cont peste noapte.

Dimineața, după ce și-a deschis telefonul, a găsit un mesaj vocal care conținea o combinație de cifre. În acel moment, contul fusese deja preluat, iar conversațiile și amintirile sale dispăruseră.

Cazul relatat de Blick arată cum codurile de verificare interceptate pot fi folosite pentru preluarea conturilor.

Astfel de fraude continuă să fie raportate, iar conturile compromise pot fi folosite pentru citirea mesajelor private, cererea de bani de la persoanele din lista de contacte sau distribuirea unor linkuri frauduloase.

Până acum, utilizatorii puteau proteja contul cu un PIN format din șase cifre, prin funcția „Verificare în doi pași”. Potrivit Meta, astfel de coduri pot fi prea ușor de ghicit atunci când sunt folosite combinații precum „123456” sau date de naștere.

Utilizatorii au acum posibilitatea de a seta o parolă care poate conține litere, cifre și caractere speciale. Pentru activarea funcției trebuie deschis WhatsApp, apoi „Setări”, „Cont” și „Verificare în doi pași”. De aici poate fi activată protecția și creată o parolă unică.

În meniul „Autentificare și securitate” poate fi adăugată și o adresă de e-mail.

Aceasta este importantă pentru recuperarea accesului la cont în cazul în care utilizatorul uită parola.

Meta a introdus cheile de acces, sau Passkeys, în 2024. Acestea permit autentificarea prin amprentă, recunoaștere facială sau codul dispozitivului și elimină necesitatea utilizării codurilor primite prin SMS.

În acest fel, nu mai există un cod de autentificare care să poată fi interceptat de atacatori. Meta susține că peste un miliard de persoane folosesc deja cheile de acces, iar acum un singur cont poate avea mai multe astfel de chei.

Opțiunea este utilă în special pentru utilizatorii care folosesc atât dispozitive iPhone, cât și Android sau care vor să securizeze un al doilea dispozitiv. Pentru configurare, utilizatorul trebuie să acceseze „Setări”, apoi „Cont”, să aleagă „Passkeys” și să apese pe „Creează un Passkey”. Autentificarea este apoi confirmată prin amprentă, recunoaștere facială sau codul dispozitivului. Procesul poate fi repetat pentru alte dispozitive.

Passkeys sunt stocate în iCloud Keychain sau Google Password Manager. Dacă accesul la aceste servicii este pierdut, poate fi pierdută și cheia de acces, motiv pentru care este recomandată configurarea unui al doilea Passkey.

Pentru utilizatorii Android, WhatsApp va introduce automat și un sistem de avertizare pentru apelurile provenite de la numere necunoscute.

Platforma va afișa informații precum țara de origine a numărului și existența unor grupuri comune cu persoana care sună.

Scopul este ca utilizatorul să poată identifica mai ușor un apel suspect înainte de a răspunde.

Pentru iPhone, Meta nu a anunțat încă data exactă la care va deveni disponibilă această funcție sau celelalte măsuri de securitate.

Noile funcții nu elimină toate metodele prin care un cont poate fi compromis.

O schemă recentă exploatează funcția „Dispozitive conectate”. Victima primește un mesaj care conține un link către o pagină falsă WhatsApp și este îndemnată să introducă un cod.

Codul respectiv poate permite atacatorilor să acceseze contul printr-un alt browser.

Utilizatorii pot verifica periodic lista dispozitivelor conectate din setările WhatsApp. Dacă apare un dispozitiv necunoscut, acesta trebuie deconectat imediat.