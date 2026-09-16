Social

Șoferii pot descărca TollRo, aplicația CNAIR pentru plata taxei de drum. Cum se folosește și cine o poate utiliza

Șoferii pot descărca TollRo, aplicația CNAIR pentru plata taxei de drum. Cum se folosește și cine o poate utiliza
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

CNAIR a lansat în perioada de testare aplicația mobilă TollRo, prin care șoferii și transportatorii vor putea calcula și achita direct de pe telefon taxele de drum stabilite în funcție de distanța parcursă. Aplicația este disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS.

TollRo este destinată în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt care sunt încadrate în aceeași categorie. Aplicația poate fi utilizată pentru deplasările pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile care fac parte din sistemul SETRE România.

Cum se calculează taxa de drum prin TollRo

Sistemul stabilește valoarea tarifului în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără distanța parcursă, masa totală maximă autorizată a vehiculului și clasa EURO de emisii poluante.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea calcula suma datorată pentru deplasarea efectuată și o vor putea achita online, direct de pe telefon. Astfel, plata nu va mai necesita utilizarea unui calculator sau deplasarea la un punct fizic de plată.

Ce funcții are aplicația

Pe lângă calcularea și plata tarifului, aplicația oferă mai multe funcții destinate șoferilor și operatorilor de transport.

Autostrada Moldovei

Autostrada Moldovei. Sursă foto: captură video

Utilizatorii își pot crea și administra contul, pot consulta istoricul tranzacțiilor și pot verifica trecerile efectuate. TollRo va transmite și notificări, precum și informații actualizate despre rețeaua rutieră inclusă în sistem.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

TollRo este, deocamdată, în versiune pilot

CNAIR precizează că TollRo nu reprezintă încă versiunea finală a aplicației. Platforma se află în etapa de testare, în condiții reale de utilizare, înainte de trecerea la versiunea de producție.

În această perioadă vor fi verificate atât funcțiile aplicației, cât și întregul proces de plată. În funcție de problemele identificate și de observațiile primite de la utilizatori, anumite funcționalități sau proceduri pot fi modificate.

CNAIR îi încurajează pe cei care testează aplicația să transmită sugestii și să raporteze eventualele probleme direct din TollRo sau prin portalul oficial eToll.

Tollro

Tollro

Compania pregătește și tutoriale video pentru principalele operațiuni disponibile în aplicație. Materialele vor explica, printre altele, crearea unui cont, calcularea tarifului, efectuarea plății și verificarea istoricului tranzacțiilor.

Tutorialele urmează să fie publicate pe canalele oficiale ale CNAIR și pe portalul eToll.

Informațiile privind tarifele, modalitățile de plată și drumurile incluse în noul sistem pot fi consultate, de asemenea, prin intermediul portalului oficial dedicat.

Stiri calde

10:23 - Vance pune capăt nebuniei cu „AI care va distruge omenirea”. Care sunt, de fapt, problemele

10:14 - Arabia Saudită anunță interceptarea unei drone lângă orașul sfânt Mecca. Houthi neagă atacul

10:06 - Ursula von der Leyen vrea un „Consiliu European de Securitate”

09:59 - Fermierii au rămas peste noapte în Piața Victoriei. Protestul continuă miercuri

09:51 - Mihai Daraban: „America Latină poate reprezenta o poartă de acces pentru investițiile românești"

09:47 - Tom Cruise recunoaște zvonurile despre comportamentul său pe platourile de filmare

HAI România!

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Avertismentul lui Victor Ponta: „România nu mai are deloc bani pentru sănătate, educație”

Avertismentul lui Victor Ponta: „România nu mai are deloc bani pentru sănătate, educație”

Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință

Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință

Proiecte speciale