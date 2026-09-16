CNAIR a lansat în perioada de testare aplicația mobilă TollRo, prin care șoferii și transportatorii vor putea calcula și achita direct de pe telefon taxele de drum stabilite în funcție de distanța parcursă. Aplicația este disponibilă gratuit pentru telefoanele cu Android și iOS.

TollRo este destinată în principal vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de peste 3,5 tone, precum și vehiculelor de transport mixt care sunt încadrate în aceeași categorie. Aplicația poate fi utilizată pentru deplasările pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile care fac parte din sistemul SETRE România.

Sistemul stabilește valoarea tarifului în funcție de mai mulți factori. Printre aceștia se numără distanța parcursă, masa totală maximă autorizată a vehiculului și clasa EURO de emisii poluante.

Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor putea calcula suma datorată pentru deplasarea efectuată și o vor putea achita online, direct de pe telefon. Astfel, plata nu va mai necesita utilizarea unui calculator sau deplasarea la un punct fizic de plată.

Pe lângă calcularea și plata tarifului, aplicația oferă mai multe funcții destinate șoferilor și operatorilor de transport.

Utilizatorii își pot crea și administra contul, pot consulta istoricul tranzacțiilor și pot verifica trecerile efectuate. TollRo va transmite și notificări, precum și informații actualizate despre rețeaua rutieră inclusă în sistem.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

CNAIR precizează că TollRo nu reprezintă încă versiunea finală a aplicației. Platforma se află în etapa de testare, în condiții reale de utilizare, înainte de trecerea la versiunea de producție.

În această perioadă vor fi verificate atât funcțiile aplicației, cât și întregul proces de plată. În funcție de problemele identificate și de observațiile primite de la utilizatori, anumite funcționalități sau proceduri pot fi modificate.

CNAIR îi încurajează pe cei care testează aplicația să transmită sugestii și să raporteze eventualele probleme direct din TollRo sau prin portalul oficial eToll.

Compania pregătește și tutoriale video pentru principalele operațiuni disponibile în aplicație. Materialele vor explica, printre altele, crearea unui cont, calcularea tarifului, efectuarea plății și verificarea istoricului tranzacțiilor.

Tutorialele urmează să fie publicate pe canalele oficiale ale CNAIR și pe portalul eToll.

Informațiile privind tarifele, modalitățile de plată și drumurile incluse în noul sistem pot fi consultate, de asemenea, prin intermediul portalului oficial dedicat.