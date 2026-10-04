Protestele transportatorilor împotriva majorării taxelor, a prețului motorinei și a introducerii sistemului TollRo continuă în mai multe zone ale țării. Duminică, zeci de TIR-uri au ieșit pe străzile din Târgu Jiu, unde au circulat cu cel mult 10 km/h, provocând perturbări importante ale traficului. Șoferii avertizează că manifestațiile ar putea lua amploare și amenință cu blocarea unor orașe dacă revendicările lor nu vor fi soluționate.

Nemulțumirile vizează atât costurile tot mai mari din sectorul transporturilor, cât și problemele tehnice ale platformei TollRo, intrată în vigoare la 1 octombrie. În paralel, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) așteaptă până luni remedierea defecțiunilor sistemului, în urma termenului de 72 de ore anunțat de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Protestul transportatorilor din Târgu Jiu a început duminică, în jurul orei 10:00, când zeci de camioane s-au adunat într-o parcare de pe varianta ocolitoare a municipiului. Ulterior, șoferii au pornit într-un marș prin oraș, circulând cu o viteză de cel mult 10 km/h.

Coloana de TIR-uri a provocat perturbări semnificative ale circulației, transportatorii folosind această acțiune pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă.

Printre principalele nemulțumiri se numără scumpirea motorinei, majorarea taxelor și introducerea TollRo, sistemul electronic de tarifare rutieră pentru transportul de marfă.

Șoferii susțin că manifestația din Târgu Jiu reprezintă doar un prim semnal adresat autorităților și avertizează că ar putea recurge la acțiuni de amploare, inclusiv la blocarea unor orașe, dacă Guvernul nu va lua măsuri pentru reducerea presiunii financiare asupra transportatorilor.

Protestele s-au extins în ultimele zile și în alte județe. Transportatori din Alba, Sibiu și Arad au ieșit în stradă, nemulțumiți de noul sistem TollRo, de dificultățile tehnice întâmpinate la utilizarea platformei și de costurile suplimentare pe care trebuie să le suporte.

Aceștia susțin că noile tarife sunt considerabil mai mari decât cele aferente vechiului sistem de rovinietă și cer autorităților să găsească soluții pentru a evita creșterea cheltuielilor de operare.

Conducerea COTAR așteaptă până luni rezultatele intervențiilor tehnice asupra platformei TollRo, după ce ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat un termen de 72 de ore pentru remedierea problemelor.

În funcție de modul în care vor fi soluționate defecțiunile, organizația va decide ce măsuri va adopta în perioada următoare.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, critică dur funcționarea aplicației și consideră că sistemul implementat nu corespunde cerințelor actuale din domeniul transporturilor.

„Parcă suntem proştii Europei, cu această aplicaţie zici că suntem în 1995. Suntem în 2026, domnilor guvernanţi, cu tot respectul. Vrem o aplicaţie ca în UE care să ne ajute, nu să încurce”, spune preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu.

Aplicația TollRo a devenit funcțională la 1 octombrie, însă a înregistrat erori încă din primele ore de la lansare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că problemele au fost provocate de un incident tehnic și a transmis că utilizatorii care nu au reușit să achiziționeze tariful din cauza defecțiunilor nu vor fi sancționați până la remedierea acestora.

Ulterior, Ministerul Transporturilor a stabilit un termen de 72 de ore pentru soluționarea integrală a problemelor semnalate.

„Aşteptăm să vedem rezultatele până luni, după care luăm o hotărâre. Cert este că Vodafone a luat zeci de milioane de euro şi a făcut o aplicaţie nefuncţională, fără să ţină cont de ce se întâmplă şi ce se aplică în UE. Parcă suntem proştii Europei, cu această aplicaţie zici că suntem în 1995. Suntem în 2026, domnilor guvernanţi, cu tot respectul”, a declarat pentru News.ro Vasile Ştefănescu.

Pe lângă erorile platformei, transportatorii semnalează și probleme legate de modul în care șoferii trebuie să utilizeze aplicația, în special în cazul companiilor care administrează flote de vehicule.

Vasile Ștefănescu susține că procedurile de autentificare îngreunează activitatea transportatorilor și ridică semne de întrebare cu privire la respectarea normelor privind protecția datelor personale.

„Cu tot respectul este o aplicaţie proastă. Noi vrem o aplicaţie ca în UE care să ne ajute, nu să ne încurce. Nu respectă nici GDPR. La flote este şi mai mare problema, şoferul trebuie să se logheze cu GPS de pe telefonul lui”, spune Ştefănescu.

Reprezentantul COTAR solicită instituțiilor abilitate să verifice documentația tehnică pe baza căreia a fost dezvoltată aplicația, precum și cheltuielile efectuate pentru implementarea sistemului.

Vasile Ștefănescu susține că, în cazul în care verificările vor identifica nereguli privind utilizarea fondurilor, persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru prejudiciile produse.

De la 1 octombrie, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt gestionate prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Lansarea platformei a fost însă însoțită de numeroase disfuncționalități, care au generat mii de sesizări din partea utilizatorilor încă din prima zi de funcționare.

CNAIR a solicitat Ministerului Transporturilor amânarea termenului de implementare, invocând lipsa unei aplicații tehnice care să poată deveni operațională în luna octombrie.

În acest context, mai multe organizații reprezentative ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și COTAR, au cerut amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la funcționarea corespunzătoare a sistemului electronic.

Organizațiile solicită Parlamentului să proroge până la 31 martie 2027 aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023, astfel încât operatorii de transport să nu fie penalizați pentru problemele tehnice ale platformei.

Transportatorii susțin că amânarea este necesară pentru a permite remedierea defecțiunilor și pentru a oferi companiilor timpul necesar adaptării la noul sistem de tarifare.