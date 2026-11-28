Noi proteste pro-europene în Georgia. Zeci de mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 28 noiembrie, la Tbilisi, pentru a susține parcursul european al Georgiei și pentru a contesta politica actualului guvern. Manifestația, organizată la apelul activiștilor pro-europeni și al unor partide de opoziție, marchează doi ani de la decizia autorităților de a suspenda negocierile de aderare la Uniunea Europeană, potrivit AFP.

Susținătorii opoziției georgiene s-au adunat în principala piață din capitala țării, purtând drapele ale Uniunii Europene și solicitând organizarea unor noi alegeri, precum și eliberarea persoanelor arestate în timpul protestelor anterioare. La organizarea manifestației au participat și cinci formațiuni politice pro-europene, a căror interzicere este solicitată de partidul aflat la guvernare printr-un demers inițiat la Curtea Constituțională.

„Arătăm lumii că noi nu abandonăm, că noi nu ne vom supune", au transmis organizatorii manifestației într-un comunicat publicat înaintea protestului.

Aceștia au acuzat formațiunea aflată la guvernare că a abandonat obiectivele de integrare occidentală asumate anterior.

„Visul georgian a trădat traiectoria europeană şi euro-atlantică a Georgiei, pe care el însuşi a înscris-o în Constituţie", au mai transmis organizatorii.

Tensiunile politice din Georgia s-au amplificat după scrutinul legislativ din octombrie 2024, în urma căruia partidul Visul Georgian și-a revendicat victoria. Reprezentanții opoziției au contestat rezultatele alegerilor, invocând existența unor fraude electorale.

O lună mai târziu, premierul Irakli Kobahidze a anunțat suspendarea negocierilor privind aderarea Georgiei la Uniunea Europeană până în 2028. Decizia a declanșat manifestații de amploare, în timpul cărora forțele de ordine au intervenit violent.

Opoziția acuză partidul Visul Georgian, aflat la conducerea țării din 2012, că urmărește apropierea de Rusia și slăbirea instituțiilor democratice.

Formațiunea politică a respins aceste acuzații. Guvernul de la Tbilisi și-a justificat acțiunile prin necesitatea protejării suveranității naționale în fața presupuselor ingerințe externe și a tentativelor de destabilizare pe care le atribuie opoziției. În această perioadă, mai mulți lideri ai opoziției au fost încarcerați, iar autoritățile au adoptat acte normative care au înăsprit restricțiile aplicabile presei independente și organizațiilor societății civile.

Curtea Constituțională a Georgiei a început în luna octombrie examinarea solicitării formulate de partidul de guvernământ privind interzicerea a cinci formațiuni politice pro-europene.

Acestea sunt acuzate de „răsturnarea ordinii constituţionale”. Instanța constituțională a stabilit luna iunie 2027 drept termen pentru pronunțarea unei decizii.

Demersul autorităților georgiene a fost condamnat de Parlamentul European, care a apreciat că eventuala interzicere a partidelor de opoziție ar compromite și mai mult perspectivele de integrare europeană ale țării.

Georgia a obținut statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană în 2023. În luna noiembrie, Bruxellesul a apreciat însă că statul georgian mai păstrează această calitate "doar cu numele", din cauza regresului democratic înregistrat în ultimii ani.