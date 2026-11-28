Plata pensiei poate fi suspendată în anumite situații prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, de la neprezentarea la controalele medicale obligatorii și lipsa documentelor privind continuarea studiilor, până la expirarea procurii de plată sau neîncasarea repetată a drepturilor bănești. Suspendarea nu înseamnă automat pierderea definitivă a pensiei, iar în unele cazuri plata poate fi reluată după îndeplinirea obligațiilor legale.

Regulile sunt prevăzute în principal la articolul 101 din lege, care stabilește motivele pentru care casele teritoriale de pensii pot întrerupe temporar plata drepturilor. Măsurile se aplică în funcție de situația beneficiarului și de condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Potrivit Legii nr. 360/2023, plata pensiei poate fi suspendată începând cu luna următoare celei în care intervine una dintre situațiile prevăzute de lege.

Printre acestea se numără cazul pensionarului care și-a stabilit domiciliul într-un alt stat cu care România are o convenție de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă acordul prevede că pensia este plătită de statul respectiv.

Plata poate fi suspendată și dacă expiră valabilitatea procurii speciale prin care o altă persoană încasează pensia în numele beneficiarului. În acest caz, pensionarul trebuie să obțină o nouă procură pentru ca plata să poată fi reluată în condițiile legii.

O altă situație este cea a pensionarilor nerezidenți care nu transmit certificatul de viață în termenele stabilite. Documentul trebuie prezentat casei teritoriale de pensii competente, potrivit obligațiilor prevăzute de legislație.

Pensionarii de invaliditate pot pierde temporar plata pensiei dacă nu se prezintă la revizuirea medicală la termen, din motive care le sunt imputabile, dacă nu furnizează documentele medicale solicitate sau dacă nu urmează programele recuperatorii prevăzute de lege.

Aceleași reguli pot viza anumite categorii de pensionari urmași care trebuie să îndeplinească obligații medicale specifice.

În cazul pensionarilor de invaliditate sau al unor beneficiari de pensie de urmaș care nu se prezintă la convocarea Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă ori a medicului expert, suspendarea poate interveni după neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege.

Pensia de urmaș acordată copiilor este condiționată, în anumite situații, de continuarea studiilor.

Dacă beneficiarul a împlinit 16 ani și nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș poate fi suspendată. Pentru copiii care beneficiază de pensie de urmaș în condițiile prevăzute de lege după împlinirea vârstei de 18 ani, dar până la 26 de ani, suspendarea poate interveni de la 1 noiembrie dacă nu este prezentată dovada continuării studiilor.

Legea prevede, de asemenea, suspendarea în cazul în care soțul supraviețuitor sau copilul urmaș optează pentru o altă pensie, potrivit reglementărilor aplicabile.

Plata pensiei poate fi suspendată și dacă drepturile bănești achitate la domiciliu sau la reședință sunt returnate ca neachitate timp de trei luni consecutive, iar beneficiarul nu solicită plata acestora.

În această situație, casa teritorială de pensii poate opri efectuarea plăților. Dacă drepturile nu sunt solicitate nici în luna următoare neefectuării plății, suspendarea intervine în condițiile prevăzute de articolul 101 din Legea nr. 360/2023.

Legislația permite și suspendarea plății pensiei la cererea beneficiarului. În acest caz, măsura produce efecte începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la casa de pensii.

Suspendarea este diferită de încetarea plății pensiei. În cazul suspendării, drepturile pot fi reluate după îndeplinirea condițiilor legale și depunerea solicitării, acolo unde legea prevede acest lucru.

Legea nr. 360/2023 reglementează și procedurile de reluare a plății, în funcție de motivul care a determinat suspendarea.