Un bărbat de 46 de ani, interpret de muzică populară, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că ar fi agresat sexual o adolescentă de 13 ani. Poliția Capitalei a anunțat că incidentul cercetat de anchetatori s-ar fi petrecut într-un birou din incinta unei instituții.

Polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale din București au deschis o anchetă după ce s-au sesizat din oficiu, la începutul lunii noiembrie, cu privire la un posibil caz de agresiune sexuală asupra unei minore. În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat un bărbat în vârstă de 46 de ani, care ar fi avut un comportament inadecvat față de adolescenta de 13 ani, în timp ce se aflau în incinta unei instituții, conform retetesivedete.ro.

„La data de 1 noiembrie 2026, poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data menţionată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituţii, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Pe numele suspectului a fost emis un mandat de aducere, iar acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

După audieri, anchetatorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost prezentat ulterior în fața instanței, care a decis plasarea sa în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspectul este Florea Grigore, interpret de muzică populară.

Acesta este acuzat că ar fi atins adolescenta în zona fesei, ar fi îmbrățișat-o și ar fi sărutat-o pe obraz, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra.

Cercetările vizează infracțiunea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.