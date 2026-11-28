Elon Musk a anunțat într-o postare pe platforma X, că Google este interesată să închirieze capacitate suplimentară de calcul de la SpaceX. Cele două companii au deja un contract prin care gigantul tehnologic plătește aproape un miliard de dolari lunar pentru accesul la infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale.

Google ar putea majora capacitatea de calcul contractată de la compania condusă de Elon Musk, pe fondul cererii tot mai mari de resurse informatice necesare serviciilor de inteligență artificială. Miliardarul nu a oferit detalii despre volumul suplimentar de resurse pe care Google ar dori să îl închirieze.

Potrivit Reuters, nici Elon Musk, nici reprezentanții SpaceX sau Google nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Acordul comercial dintre cele două companii a fost încheiat în luna iunie, înainte de listarea la bursă a SpaceX. Contractul prevede plăți lunare de 920 de milioane de dolari, începând din octombrie și până în iunie 2029.

În baza acestei înțelegeri, Google beneficiază de acces la aproximativ 110.000 de procesoare grafice produse de Nvidia, precum și la alte componente informatice.

Relația comercială dintre cele două companii s-a schimbat în ultimii cinci ani. Anterior, Google furniza resurse de calcul către SpaceX pentru susținerea activității rețelei de internet prin satelit Starlink.

Infrastructura centrelor de date deținute în prezent de SpaceX provine de la xAI, compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk și preluată în luna februarie.

Dezvoltarea inteligenței artificiale generative a determinat creșterea cererii pentru infrastructura de calcul de înaltă performanță. Companiile din sectorul tehnologic alocă fonduri importante pentru accesul la centre de date echipate cu procesoare avansate.

În luna mai, Anthropic, unul dintre competitorii Google în domeniul inteligenței artificiale, a încheiat la rândul său un contract cu SpaceX. Compania plătește lunar 1,25 miliarde de dolari pentru utilizarea întregii capacități a centrului de date Colossus 1, situat în apropiere de Memphis.

Valoarea cumulată a contractelor încheiate de SpaceX cu Google și Anthropic depășește 70 de miliarde de dolari.

În noiembrie, SpaceX a anunțat investiții de peste 74 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor noi centre de supercalcul. Proiectele prevăd construirea unui centru la Starbase, în Texas, și a unei alte unități în statul Arizona.