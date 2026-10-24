Administrațiile conduse de Joe Biden și Donald Trump i-au solicitat în repetate rânduri lui Elon Musk să activeze sau să dezactiveze serviciul de internet prin satelit Starlink în diferite state, în funcție de interesele de politică externă ale Statelor Unite. Informațiile apar într-o investigație Reuters, care citează foști oficiali americani familiarizați cu discuțiile.

Solicitările au vizat atât limitarea accesului unor grupări susținute de Iran, cât și extinderea conectivității în țări precum Iran și Ucraina. Dezvăluirile readuc în atenție rolul SpaceX, compania care operează Starlink, în deciziile cu implicații strategice și militare ale Washingtonului.

Potrivit foștilor oficiali americani citați de Reuters, administrația Biden a solicitat companiei SpaceX să identifice și să dezactiveze terminale despre care serviciile de informații suspectau că ajunseseră la grupări susținute de Iran.

În octombrie 2023, în timpul confruntărilor dintre Israel și Hezbollah în sudul Libanului, oficialii americani au informat Casa Albă că persoane asociate grupării ar putea avea acces la terminale Starlink. Suspiciuni similare au apărut în 2024, în legătură cu rebelii houthi din Yemen, în timpul unei campanii aeriene americane împotriva acestora.

Doi foști oficiali au declarat că cel puțin o parte dintre terminalele vizate au fost dezactivate în urma solicitărilor transmise către SpaceX.

Compania a arătat, într-un document din 2024 adresat Biroului pentru Industrie și Securitate al Departamentului Comerțului din SUA, că lucrează îndeaproape cu agențiile guvernamentale pentru obținerea autorizațiilor de export și protejarea tehnologiilor care susțin obiectivele de securitate națională și de politică externă.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, administrația Biden a făcut demersuri pentru extinderea utilizării Starlink de către armata ucraineană.

Serviciul a devenit important pentru comunicațiile militare ale Kievului, dar accesul la rețea a fost influențat și de deciziile luate de Elon Musk.

Potrivit unor relatări anterioare ale Reuters, Musk a dispus întreruperea acoperirii Starlink în anumite zone pe care forțele ucrainene încercau să le recucerească. Măsura i-ar fi surprins pe oficialii de la Casa Albă.

Musk a declarat public că a refuzat o solicitare a Ucrainei de a activa rețeaua în apropierea orașului-port Sevastopol din Crimeea, pentru a sprijini un atac asupra flotei ruse. El a motivat că nu dorea să contribuie la o acțiune militară de amploare.

Oficialii americani au abordat din nou posibilitatea activării serviciului în Iran în timpul administrației Trump. Discuțiile cu Musk și reprezentanții SpaceX au avut loc după atacurile americano-israeliene din iunie 2025 și februarie 2026, potrivit unui fost oficial de rang înalt al administrației și unei persoane familiarizate cu aceste conversații.

Scopul urmărit ar fi fost facilitarea accesului la internet pentru protestatarii antiguvernamentali.

Administrația Biden solicitase, la rândul său, activarea Starlink în Iran în timpul protestelor izbucnite în septembrie 2022, după moartea Mahsei Amini, arestată pentru că nu purta hijabul conform regulilor impuse de autorități.

Un fost oficial american a declarat că terminale Starlink au fost transportate în Iran cu sprijinul administrației americane, fără să ofere detalii despre numărul acestora.

Nici administrația Trump, nici SpaceX nu au confirmat public activarea terminalelor în urma demersurilor din 2025 și 2026. În februarie, The Wall Street Journal a relatat că guvernul american ar fi trimis mii de terminale Starlink în Iran.

Delegația iraniană la Organizația Națiunilor Unite nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Controversa privind controlul accesului la serviciile SpaceX s-a intensificat după limitările impuse sistemelor utilizate de Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că accesul țării sale la Starshield, versiunea militară a sistemului Starlink, a fost restricționat intenționat, ceea ce a afectat performanța dronelor militare. Liderul ucrainean a susținut, de asemenea, că viteza serviciului Starlink a fost redusă.

Ucraina utilizează rețeaua pentru comunicații militare și pentru anumite operațiuni de apărare împotriva atacurilor rusești cu rachete. Terminalele Starshield sunt concepute pentru a rezista bruiajului radio și pot asigura legătura dintre drone și operatorii aflați la distanță, inclusiv în misiuni desfășurate în spatele liniilor rusești.

Reuters a relatat anterior că ordinul de limitare a serviciului Starshield ar fi venit din interiorul Casei Albe. Administrația Trump a recunoscut reducerea performanței serviciului, fără să confirme dacă a ordonat această măsură.

Casa Albă a îndrumat Reuters către declarațiile făcute vineri de Donald Trump. Președintele american a spus că nu a discutat cu Musk despre problemele de acces ale Ucrainei și că, „dacă există o problemă, o voi rezolva”.

Halyna Yusypiuk, purtătoarea de cuvânt a ambasadei Ucrainei la Washington, a afirmat că prioritatea Kievului este restabilirea serviciului la viteza normală, subliniind că „viețile oamenilor noștri depind de acest lucru”.

SpaceX nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta situația. Musk a susținut însă că sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA, iar eventualele restricții privind viteza sau utilizarea sunt stabilite de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite.

Solicitările adresate lui Musk de administrațiile americane evidențiază importanța serviciilor SpaceX pentru obiectivele strategice ale Washingtonului. Compania privată furnizează tehnologii de comunicații utilizate atât de armata americană, cât și de aliații Statelor Unite.

Dependența de un singur furnizor pentru servicii cu implicații militare și geopolitice a stârnit îngrijorări în rândul unor oficiali americani și europeni. În Europa, mai multe voci au susținut necesitatea dezvoltării unor capacități proprii de comunicații militare prin satelit, pentru reducerea dependenței de infrastructura americană.

Congresmanul democrat Jason Crow a cerut clarificări privind modificările recente ale serviciilor și a atras atenția asupra riscurilor asociate dependenței de SpaceX.

„Miliardarii nealeși și companiile private nu ar trebui să decidă ce este în interesul securității naționale a Americii”, a declarat acesta.