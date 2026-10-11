Elon Musk a anunțat că serviciul de internet prin satelit Starlink va trebui să aibă prețuri accesibile pentru a putea concura în India cu Reliance Jio, compania de telecomunicații controlată de miliardarul Mukesh Ambani, potrivit Reuters.

Declarația, publicată pe platforma X sâmbătă, 10 octombrie 2026, vine cu câteva zile înaintea ofertei publice inițiale prin care Jio Platforms urmărește o evaluare de aproximativ 106 miliarde de dolari.

Miza este accesul la una dintre cele mai mari piețe de internet din lume, unde datele mobile sunt deja foarte ieftine. În paralel, atât Starlink, companie deținută de SpaceX, cât și divizia de servicii prin satelit a Jio așteaptă aprobarea finală de securitate necesară pentru lansarea operațiunilor.

Elon Musk nu a anunțat un tarif concret pentru serviciile Starlink din India, însă a recunoscut că prețul va fi decisiv pentru succesul companiei pe această piață.

„Evident, dacă Starlink este prea scump în India, nimeni nu îl va cumpăra, așa că SpaceX va trebui să stabilească prețuri accesibile”, a scris Musk pe X, potrivit Reuters.

Antreprenorul a susținut că intrarea unui nou concurent ar putea aduce beneficii consumatorilor, oferindu-le mai multe opțiuni. El a adăugat că o concurență mai puternică ar putea reduce profiturile lui Ambani, fără să amenințe însă existența companiei Reliance.

Strategia prețurilor reduse a contribuit la dezvoltarea Jio pe piața indiană, iar Musk a folosit o abordare similară pentru a pune presiune asupra operatorilor locali din alte țări, inclusiv Kenya.

Declarațiile lui Musk apar într-un moment important pentru Reliance Industries, grupul din care face parte Jio Platforms. Compania vizează o evaluare de aproximativ 106 miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale, care ar putea deveni cea mai mare listare de acest tip din istoria Indiei.

Dimensiunea operațiunii evidențiază importanța strategică a afacerii de telecomunicații a grupului Reliance. O eventuală intrare a Starlink pe piața indiană ar aduce un concurent cu o tehnologie diferită, bazată pe sateliți, într-un sector dominat de servicii mobile accesibile.

Cu toate acestea, cele două companii nu oferă servicii identice în toate privințele. Internetul prin satelit poate reprezenta o alternativă pentru zonele în care infrastructura terestră este limitată, în timp ce rețelele mobile existente beneficiază de o bază extinsă de utilizatori și de tarife foarte competitive.

Potrivit datelor citate de Reuters, costul internetului mobil în India este de aproximativ 8 cenți de dolar pentru un gigabyte, unul dintre cele mai scăzute niveluri la nivel mondial.

Acest context reprezintă o provocare pentru Starlink, care trebuie să își adapteze oferta la puterea de cumpărare și la așteptările consumatorilor locali. Chiar dacă internetul prin satelit poate fi util în anumite regiuni, prețul echipamentelor și al abonamentelor va conta în decizia de cumpărare.

Până în prezent, Musk nu a oferit detalii despre tarifele pe care le-ar putea practica în India și nici despre data exactă la care serviciul ar putea deveni disponibil.

În ultimele zile, Musk a publicat mai multe mesaje în care a acuzat guvernul indian și pe Mukesh Ambani că ar întârzia intrarea Starlink pe piață în avantajul operatorului Jio. Antreprenorul a sugerat că relația dintre autorități și liderul pieței de telecomunicații ar putea influența procesul de autorizare.

Guvernul Indiei a respins acuzațiile privind existența unui tratament preferențial. Autoritățile au precizat că trei companii care urmăresc să lanseze servicii prin satelit, inclusiv Starlink și inițiativa proprie a Jio, așteaptă aprobarea finală de securitate.

Vineri, 9 octombrie, Musk s-a adresat direct lui Ambani pe X, folosind apelativul „prim-ministrul Ambani” și întrebându-l dacă ar lua în considerare să permită Starlink să concureze pe piața indiană. Reliance nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta declarațiile.

Intrarea Starlink în India depinde în continuare de aprobările necesare, iar prețurile locale nu au fost anunțate. În același timp, pregătirile pentru listarea Jio Platforms aduc în prim-plan valoarea economică a pieței de telecomunicații și interesul marilor companii pentru dezvoltarea serviciilor digitale.

Pentru consumatori, efectele unei concurențe mai intense vor depinde de disponibilitatea efectivă a serviciilor, de costul abonamentelor și de acoperirea oferită. Deocamdată, promisiunea unor tarife accesibile nu reprezintă un preț confirmat, iar lansarea comercială a Starlink în India rămâne condiționată de aprobările oficiale.