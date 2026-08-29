OpenAI a anunțat că intenționează să înceteze acordul prin care furnizează modele de inteligență artificială platformei Cursor, companie de instrumente pentru programatori care este acum deținută de SpaceX, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Decizia reprezintă o nouă escaladare a conflictului dintre CEO-ul OpenAI, Sam Altman, și Elon Musk.

Compania a propus ca accesul Cursor la modelele OpenAI să fie întrerupt la 12 noiembrie 2026. OpenAI invocă temeri legate de respectarea condițiilor sale de utilizare de către SpaceX, în contextul experiențelor anterioare cu alte companii controlate de Elon Musk.

Într-o poziție publicată vineri, OpenAI a precizat că decizia a fost luată după preluarea Cursor de către SpaceX.

„Facem această alegere deoarece nu putem avea încredere că SpaceX va utiliza tehnologia noastră în conformitate cu termenii noștri de utilizare, având în vedere experiența noastră cu companiile lui Elon Musk care au încălcat contracte”, a transmis OpenAI.

Compania a explicat că, în cazul partenerilor de dimensiunea SpaceX, folosește de regulă acorduri personalizate pentru a se asigura că tehnologia este utilizată în conformitate cu regulile sale și cu cerințele de siguranță.

OpenAI a susținut, de asemenea, că X, platforma cunoscută anterior sub numele de Twitter și aflată acum în structura SpaceX, ar fi încălcat prevederile unui contract cu compania după ce Elon Musk a preluat platforma.

Potrivit OpenAI, contractul cu Cursor include o perioadă limitată în care acordul poate fi reziliat după o schimbare de control a companiei.

OpenAI a notificat SpaceX că intenționează să încheie contractul și a propus data de 12 noiembrie 2026 pentru oprirea accesului. Compania susține că a ales termenul maxim permis de acord pentru a le oferi dezvoltatorilor cât mai mult timp să continue să utilizeze modelele OpenAI prin Cursor.

OpenAI a mai precizat că nu intenționează să furnizeze viitoarele sale modele către Cursor, invocând responsabilitatea crescută privind utilizarea sistemelor AI avansate.

Michael Truell, cofondator al Cursor și în prezent executiv la SpaceX, a declarat că sunt în desfășurare discuții cu echipa OpenAI.

„Cursor a fost unul dintre primii utilizatori ai OpenAI. Am lucrat îndeaproape cu echipa lor timp de ani de zile și am avut încredere că platforma lor va funcționa ca o infrastructură neutră pentru afacerea noastră”, a transmis Truell într-o postare pe X.

Potrivit informațiilor publice despre platformă, Cursor oferă utilizatorilor acces la mai multe modele de inteligență artificială. Printre acestea se numără modele dezvoltate de OpenAI, Anthropic și Google, precum și modele Grok dezvoltate în cadrul ecosistemului AI controlat de Musk.

SpaceX a anunțat în iunie achiziția Anysphere, startup-ul care dezvoltă Cursor, într-o tranzacție în valoare de aproximativ 60 de miliarde de dolari, realizată integral prin schimb de acțiuni. Achiziția a fost finalizată în această lună.

Preluarea a devenit importantă și pentru relația dintre Cursor și furnizorii săi de modele AI.

Platforma a fost construită pentru a permite dezvoltatorilor să folosească diferite modele de inteligență artificială în activități de programare, iar pierderea accesului la modelele OpenAI ar modifica oferta disponibilă utilizatorilor.

Decizia vine pe fondul unui conflict de durată dintre Elon Musk și conducerea OpenAI.

Musk, unul dintre cofondatorii OpenAI, a contestat în instanță direcția în care compania s-a dezvoltat și a acuzat organizația și pe Sam Altman că s-au îndepărtat de misiunea nonprofit inițială. Procesul a devenit unul dintre cele mai vizibile conflicte juridice din industria inteligenței artificiale.

Reuters relatează că juriul federal a respins mai devreme în acest an acțiunea lui Musk, în care acesta solicita despăgubiri de 150 de miliarde de dolari, considerând că procesul fusese introdus prea târziu.

Pentru dezvoltatorii care folosesc Cursor, termenul de 12 noiembrie 2026 devine data-cheie propusă pentru încetarea accesului la modelele OpenAI. Reprezentanții Cursor spun însă că discută cu OpenAI pentru a încerca rezolvarea situației.

Disputa arată cât de rapid pot deveni relațiile dintre marile companii de inteligență artificială și infrastructura tehnologică parte a competiției directe. Pentru Cursor, rezultatul negocierilor cu OpenAI va determina dacă platforma va putea păstra accesul la modelele companiei sau dacă utilizatorii vor trebui să se bazeze exclusiv pe alți furnizori.