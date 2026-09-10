Agenția europeană de securitate cibernetică ENISA a primit acces la Mythos 5, unul dintre cele mai avansate modele de inteligență artificială dezvoltate de compania americană Anthropic. Accesul vine după mai multe luni de negocieri între companie și Uniunea Europeană, arată AFP.

Comisia Europeană a confirmat că ENISA are acum acces la Mythos 5 și urmează să înceapă testarea acestuia.

„În urma colaborăriinoastre constructive cu Anthropic, putem confirma că Agenţia europeană de securitate cibernetică ENISA a obţinut acces la Mythos 5 şi este pe cale să-l testeze”, a declarat presei un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE) în domeniul digital, Thomas Regnier.

Accesul agenției europene reprezintă un pas important pentru evaluarea capabilităților celui mai performant model AI al Anthropic și pentru analizarea implicațiilor sale asupra securității cibernetice.

Modelul este destinat unor parteneri selectați de Anthropic. Compania pune la dispoziția publicului o versiune restricționată, denumită Fable.

Uniunea Europeană negocia încă din luna iunie pentru a obține acces la Mythos 5. Modelul a generat preocupări importante în domeniul securității cibernetice, iar accesul său inițial a fost acordat unor organizații aproape exclusiv americane.

ENISA a mai primit acces și la unele dintre cele mai evoluate modele dezvoltate de alte companii din domeniul inteligenței artificiale.

Thomas Regnier a precizat că agenția europeană a avut anterior acces la cele mai avansate modele ale OpenAI, inclusiv la GPT-6-ASTRA.

Extinderea rapidă a capacităților inteligenței artificiale determină o atenție tot mai mare asupra riscurilor asociate acestor tehnologii.

Preocupările se intensifică pe măsură ce modelele AI devin mai puternice, iar unii ingineri din companiile care dezvoltă astfel de sisteme și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea apariției unor tehnologii dificil de controlat.

Testarea Mythos 5 de către ENISA va permite autorităților europene să analizeze mai atent capacitățile și potențialele riscuri asociate acestui model.