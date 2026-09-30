Toate cele 81 de unități administrativ-teritoriale din județul Cluj urmează să fie conectate într-un sistem digital comun, printr-un proiect estimat la 30 de milioane de lei și finanțat în principal din fonduri europene. Inițiativa „CLUJ SMART COUNTY – Ecosistem digital integrat” prevede migrarea și integrarea unor sisteme informatice locale într-o infrastructură comună, găzduită în Cloud-ul Regional Nord-Vest.

Proiectul este coordonat de Consiliul Județean Cluj și urmează să fie depus pentru finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Valoarea totală este de 30.006.949 de lei, cu TVA, dintre care 26.216.949 de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă. În 30 septembrie, proiectul privind aprobarea investiției și a cheltuielilor aferente figura pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Cluj.

Proiectul urmărește să reducă fragmentarea sistemelor informatice existente în administrațiile locale. În loc ca fiecare primărie să dezvolte și să întrețină separat soluții pentru aceleași tipuri de servicii, administrațiile vor putea utiliza infrastructuri și aplicații comune.

Potrivit proiectului, sistemele informatice locale vor fi conectate la infrastructura regională de cloud, iar datele și serviciile vor putea fi integrate cu alte sisteme informatice publice. Scopul este facilitarea schimbului automat de date între instituții și reducerea operațiunilor administrative care necesită introducerea repetată a acelorași informații.

Cluj-Napoca s-a alăturat proiectului printr-un acord de cooperare aprobat de Consiliul Local pe 25 septembrie 2026. Hotărârea prevede participarea municipiului la proiectul coordonat la nivel județean.

Unul dintre elementele prevăzute în proiect este utilizarea inteligenței artificiale în gestionarea documentelor.

Documentele digitalizate vor putea fi căutate mai rapid, inclusiv prin intermediul unui asistent bazat pe inteligență artificială. Practic, sistemul este gândit să faciliteze identificarea informațiilor din documentele arhivate, fără ca utilizatorul să fie nevoit să parcurgă manual volume mari de acte.

Componenta de digitalizare include registratura electronică, scanarea și arhivarea documentelor, semnătura electronică, fluxurile de lucru și sistemele de notificare.

Proiectul prevede și digitalizarea unor servicii care generează în mod obișnuit un volum important de solicitări administrative: taxele și impozitele locale, încasările, decontările și compensările, precum și procedurile de executare silită.

Digitalizarea ar urma să acopere și serviciile de urbanism, precum și gestionarea registrului agricol. În același sistem vor fi administrate și petițiile și sesizările transmise de cetățeni.

Pentru locuitori, una dintre schimbările urmărite este posibilitatea de a transmite cereri și documente online și de a primi documente sau avize fără deplasarea la sediul primăriei.

Proiectul este conceput astfel încât soluțiile dezvoltate la nivel județean să poată fi utilizate de toate administrațiile participante. Potrivit Consiliului Județean Cluj, primăriile vor beneficia de soluțiile digitale fără costuri directe pentru dezvoltarea și implementarea acestora, cheltuielile urmând să fie acoperite prin proiectul finanțat din fonduri europene.

Infrastructura digitală va include și componente dedicate securității informatice. Printre măsurile prevăzute se află autentificarea multifactor, monitorizarea accesului, protecția aplicațiilor, realizarea de copii de siguranță și soluții pentru continuitatea serviciilor.

Cloud-ul Regional Nord-Vest reprezintă infrastructura pe care se bazează proiectul. Potrivit informațiilor publice despre inițiativă, centrul regional de date este realizat în cadrul unui proiect distinct, cu finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că proiectul ar trebui să reducă birocrația și timpul alocat de cetățeni interacțiunii cu administrația.

„Acest proiect de digitalizare a Clujului, la care țin foarte mult, va aduce, în primul rând, mai puțină birocrație și mai mult timp câștigat pentru cetățeni”, a declarat Alin Tișe, potrivit comunicării Consiliului Județean Cluj.

Aprobarea proiectului de către autoritățile județene reprezintă etapa necesară pentru pregătirea și depunerea documentației de finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Prin urmare, cele 81 de primării nu trec instantaneu la noul sistem digital. Implementarea depinde de aprobarea finanțării și de etapele tehnice și administrative care urmează.

Proiectul propune însă o infrastructură comună pentru întregul județ, în care serviciile administrațiilor locale, documentele și anumite fluxuri de date să fie gestionate într-un ecosistem digital integrat, cu utilizarea unor instrumente bazate inclusiv pe inteligență artificială.

Pe scurt, proiectul „CLUJ SMART COUNTY” urmărește să transforme cele 81 de administrații locale din județ într-o rețea digitală conectată, în care serviciile publice, documentele și schimbul de date să poată fi gestionate online, prin infrastructură comună și finanțare europeană.