Sistemul de identitate digitală ROeID se confruntă cu un val masiv de solicitări, generând întârzieri semnificative în procesarea dosarelor. În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale sunt în așteptare. Situația este amplificată de fluxul zilnic constant, platforma înregistrând în medie alte 10.000 de solicitări noi în fiecare zi.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a luat măsuri rapide pentru a debloca activitatea și a suplimentat temporar numărul persoanelor responsabile cu verificările. Reprezentanții instituției estimează că, dacă se menține ritmul actual de lucru, întregul volum restant de cereri va putea fi soluționat în aproximativ o săptămână.

Pentru a gestiona presiunea uriașă, numărul angajaților implicați în procesul de validare a fost extins. ADR dispune în prezent de 40 de persoane instruite pentru verificarea identităților digitale. În plus, din 2 septembrie a început pregătirea a încă 19 angajați, un demers realizat în parteneriat cu Institutul Național de Criminalistică.

Programul de instruire are o durată de două zile, ceea ce înseamnă că echipa totală alocată validării va ajunge la 59 de persoane. În această fază, verificările se realizează preponderent manual, procesul fiind unul minuțios pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică.

Procedura manuală presupune verificări riguroase menite să prevină tentativele de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Din acest motiv, personalul implicat beneficiază de instruire specializată pentru a analiza fiecare dosar în parte.

Pe termen mediu, strategia instituției prevede eliminarea intervenției umane directe prin introducerea validării automatizate pentru nivelul de asigurare HIGH. În acest moment sunt în desfășurare etapele de audit și validare a procedurilor în cadrul Rețelei de Cooperare eIDAS de la nivelul Comisiei Europene.

Conform calendarului oficial, aceste etape urmează să fie finalizate în cursul lunii octombrie 2026. După încheierea procedurilor europene, sistemul ROeID va putea prelua, analiza și soluționa automat solicitările de înrolare trimise de cetățeni.

Până când sistemul automatizat va deveni complet funcțional, autoritățile au calculat capacitatea de lucru necesară pentru a preveni noi blocaje. După eliminarea celor 25.000 de cereri restante, o echipă permanentă de aproximativ 40 de persoane va fi capabilă să proceseze zilnic între 10.000 și 15.000 de solicitări.

Această capacitate operativă este considerată suficientă pentru a acoperi fluxul curent de cereri noi și pentru a evita formarea unor noi acumulări de dosare. Reprezentanții instituției precizează că monitorizează permanent raportul dintre volumul solicitărilor și viteza de procesare.

Obiectivul principal rămâne reducerea cât mai rapidă a timpilor de așteptare pentru utilizatori, fără a fi compromis nivelul de securitate și rigoarea verificărilor. Datele oficiale reflectă presiunea constantă asupra infrastructurii ROeID, însă măsurile temporare de extindere a personalului sunt concepute să mențină stabilitatea sistemului până la tranziția tehnologică din toamnă.