Privit în esență, ecuația dosarului în care afaceristul Fănel Bogos se află sub control judiciar în dosarul instrumentat la DNA Iași ca urmare a unor acuzații care privesc posibila săvârșire de infracțiuni precum cumpărare de trafic de influență, se aseamănă izbitor de mult cu cea din dosarul instrumentat la DNA central și în care fostul șef al SRI Florian Coldea a fost trimis în judecată, iar generalul Dumitru Dumbravă a decedat înainte de a fi tras la răspundere pentru faptele sale.

Miza dosarului Bogos o reprezintă modalitățile prin care omul de afaceri ar fi încercat schimbarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, considerând că acesta este împotriva intereselor sale economice, în condițiile în care el ar fi trebuit despăgubit pentru pierderea păsărilor și ouălelor care au fost descoperite a fi infectate cu Salmonella la ferma pe care o deține.

Procurorii acuză că Bogos ar fi dat suma de 1,5 milioane euro pentru a-și cumpăra protecție de la politicieni, inclusiv de la Iie Bolojan, la care a ajuns în 23 spetembrie 2025, prin intermediari precum avocata Cristina Trăilă, fost secretar general ajunct al Guvernului demis.

Deși până acum nu rezultă că pentru această audiență afaceristul Bogos ar fi dat șpagă pentru a i se face favoruri de la nivel înalt mai precis de la Bolojan, simplul ajutor care i-ar fi fost dat de Cristina Trăilă reprezintă totuși o infracțiune pentru care aceasta este acuzată în prezent.

Fosta soție a lui Doru Trăilă nu a dat până acum declarație în dosar, dar își face strategia de apărare pentru următoarea chemare la DNA. Avocatul Doru Trăilă este trimis în judecată în dosarul care îl are inculpat principal pe Florian Coldea, fostul șef al SRI. Interesant. Oameni din PNL sau cu tangență la PNL sunt acum în lumina reflectoarelor Anticorupției.

În acest dosar au fost amestecate tot felul de împrejurări care au făcut ca, în dosarul de la DNA Iași, să apară public până acum acuzațiile la adresa cunoscutului jurnalist de investigații Cătălin Antohe, pus sub urmărire de procurorul care a deschis acest dosar și care azi este procuror general al României. Un praf în ochi, pentru că jurnalistul a avut un singur material bazat pe documente juridice legate de despăgubirile pe care Fănel Bogos le-a cerut în instanță, iar anterior avusese contract de publicitate cu firma afaceristului.

La percheziția efectuată la Antohe nu a fost descoperit nimic altceva care să susțină faptul că jurnalistul ar fi fost plătit de Bogos pentru a-l distruge mediatic pe șeful DSAVSA Vaslui.

Totuși, să nu uităm că în cauză a fost arestată o femeie care i-a facilitat, conform probelor din dosar, întâlniri cu foști șefi de la SRI și SIE, iar aceștia au semnat contracte de consultanță considerate de anchetatori drept acoperire pentru plata anticipată a unor viitoare traficări de influență în favoarea lui Fănel Bogos, inclusiv schimbări de șefi ai parchetelor. Iar prețul, conform dovezilor strânse la dosar, ar fi fost de peste 500.000 de euro.

De aceea, Bogos e acuzat de cumpărare de influență.

Astfel, altă mare asemănare aemănare cu dosarul Coldea ține de tipologia infracțiunilor, precum cumparea de influență și traficul de influență sub forma promisiunilor. Nume vehiculate în dosarul Bogos aparținând servicilor secrete sunt Nicolae Iana, general în rezervă din SIE și doi rezerviști din SRI, unul dintre ei fiind Rareș Mihail Cristea. Iar din Justiție, apare ca suspect fostul magistrat DNA, Vasile Doană, care l-a ajutat pe Bogos, fără a fi plătit, cu formularea unui denunț la DNA central.

In dosarul în care Florian Coldea a fost trimis în judecată, acesta este acuzat că el și echipa lui, inclusiv Doru Trăilă, au semnat contracte de peste 700.000 euro cu Cătălin Hideg promițându-i acestuia că își vor trafica influența într-un dosar pe care Hideg îl avea deschis la Parchetul European, pentru ca Hideg să iasă basma curată.

Dacă în dosarul Coldea-Hideg pare că ținta îmblânzirii prin trafic de influență era Codruța Kovesi, în dosarul lui Bogos influența favorizantă pentru situația afaceristului din Vaslui era premierul Ilie Bolojan și eventuala schimmbare a lui Marius Voineag , fost șef DNA la data la care a fost deschisă cauza de la Iași, sperându-se clasarea cauzei.

În ambele dosare e vorba despre sume imense, de ordinul milioanelor de euro. Conform ordonanței procurorilor, suma vehiculată în inregistrări din dosarul lui Bogos este de 1,5 milioane de euro, despre care vorbește doar un anume personaj. Dar, alte probe, până acum, care să susțină această afirmație din înregistrări între părți implicate în cauză nu există deocamdată.

În dosarul Bogos au fost audiați foșii rezerviști din SRI și SIE care au contractele de consultanță cu Fănel Bogos. În dosarul Coldea, era implicat fostul adjunct al SRI, Coldea și generalul Dumitru Dumbravă, dar și avocatul Doru Trăilă. Ambele dosare devoalează modul în care foste cadre ale serviciilor secrete – în loc să nu mai aibă voie prin lege să practice astfel de activități – se îmbogățesc la pensie din aranjamente de consultanță țepuind afaceriști care cred că așa îți rezolvă problemele.

Legislativul ar putea modifica sau adăuga la lege o astfel de interdicție pentru cei care au avut certificat ORNISS de cel mai înalt nivel, SSID, să nu mai aibă dreptul la asemenea activități.

Atât Cătălin Hideg cât și Fănel Bogos au investiții majore, profituri foarte mari, dar în blocajele pe care le-au întâmpinat, au încercat să își rezolve problemele economice oarecum în același mod, folosind rețele politice și ale băieților cu ochi cameleonici din serviciile secrete.

În timp ce Bogoș a câștigat în primă instanță banii ceruți ca despăgubiri pe care îi blocase șeful DSVSA Mihai Ponea, Hideg este condamnat în primă mînstanță în dosarul instrumentat de Parchetul European. Anchetatorii afirmă că Bogos ar fi incercat să obțină ilegal despăgubirile pe care comisia i le admisese după ce au fost distruse păsările care aveau salmonella.

UPS! Prima instanță a decis altfel, și anume că despăgubirile erau legale. De ce o mai fi fost nevoie să arunce cu sute de mii de euro de filierele descrise mai sus, dacă instanța putea să stabilească, în mod legal, care e adevărul și să îi dea dreptate în privința prejudiciului, române un mare mister.

În ce privește misterul din toate activitățile lui Coldea, acesta va fi devoalat după finalizarea anchetei în două dosare de la DNA disjunse din dosarul-mamă care se află deja în judecată la instanță.