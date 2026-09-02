Cum transformă Bolojan un PNRR micșorat cu 9 miliarde de euro într-un „succes” de peste 90%

Ilie Bolojan spune că România a ajuns la peste 90% absorbție din PNRR. Sună bine. Dar hai să punem cifra în context spunând din start că în timpul mandatului premierului demis a scăzut cel mai mult: de la 28,5 miliarde la 20,1 miliarde euro. Deci “succesurile” lui Ilie-Sărăcie sunt exact ca producția la hectar pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Sublimă pe hârtie, dar mult mai mică în hambare.

România a pornit în 2021 cu un PNRR de aproximativ 29,18 miliarde de euro. Astăzi, după renegocieri și reduceri succesive, planul a ajuns la aproximativ 20,1 miliarde de euro. Cu aproape 9 miliarde de euro mai puțin decât alocarea inițială.

Asta este prima cifră care lipsește din triumfalismul guvernamental.

A doua este și mai simplă: România a încasat efectiv până acum aproximativ 12,97 miliarde de euro.

Raportat la actualul PNRR de 20,1 miliarde, înseamnă aproximativ 64,5%.

Raportat însă la pachetul inițial de 29,18 miliarde de euro cu care România a pornit la drum, banii primiți efectiv până acum reprezintă doar aproximativ 44%.

Și atunci de unde vin cele peste 90 de procente anunțate de Bolojan? Dintr-o altă socoteală.

Guvernul nu vorbește doar despre banii deja intrați în România, ci despre ceea ce estimează că va putea deconta la final, după ultimele cereri de plată și după evaluarea Comisiei Europene. Chiar Dragoș Pîslaru a admis că vorbim despre estimări și asumpții, nu despre toți banii deja încasați.

Aici este trucul de comunicare: iei un program care a pornit de la 29,18 miliarde, îl reduci la aproximativ 20,1 miliarde și apoi te lauzi că vei absorbi peste 90% din suma rămasă.

Este ca și cum ai avea o țintă de 29, o cobori la 20 și apoi anunți triumfător că ai atins aproape toată ținta. Matematic, procentul poate ieși. Politic, povestea arată cu totul altfel.

Și mai există o nuanță importantă: diferența de aproximativ 9 miliarde nu poate fi prezentată integral drept „bani pierduți”, pentru că restructurarea PNRR a inclus și reducerea componentei de împrumuturi, nu doar granturi ratate.

Dar pentru contribuabil întrebarea rămâne: De ce ni se vorbește obsesiv despre procentul din PNRR-ul micșorat și mult mai puțin despre faptul că România a pornit de la aproape 29,2 miliarde de euro?

Cifrele complete sunt acestea:

29,18 miliarde euro – alocarea inițială.

20,1 miliarde euro – PNRR-ul redimensionat.

12,97 miliarde euro – banii încasați efectiv până acum.

Peste 90% – estimarea Guvernului pentru ceea ce ar urma să fie absorbit la final. Restul este ambalaj politic.

Când schimbi numitorul, poți schimba spectaculos și procentul. Dar nu poți schimba realitatea.

Guvernul Florin Cîțu, forma inițială: 29,18 miliarde euro. PNRR-ul aprobat în 2021 prevedea aproximativ 14,2 miliarde granturi și 14,9 miliarde împrumuturi. Acesta este reperul de la care trebuie pornită comparația.

Guvernul Marcel Ciolacu (2023): circa 29,18 → 28,5 miliarde euro. În 2023, România a cerut modificarea PNRR și introducerea capitolului REPowerEU. Planul aprobat în decembrie 2023 a ajuns la 28,5 miliarde euro. O parte importantă a modificării a rezultat din recalcularea de către UE a alocării de granturi, în funcție de performanța economică, în timp ce planul a primit și bani noi prin REPowerEU

Guvernul Ilie Bolojan (2025): 28,5 → 21,41 miliarde euro. Aici apare reducerea majoră. În octombrie-noiembrie 2025, Guvernul Bolojan a renegociat planul, iar valoarea aprobată a coborât la 21,41 miliarde euro: 13,57 miliarde granturi și 7,84 miliarde împrumuturi. Reducerea a venit în principal din tăierea componentei de împrumut și eliminarea investițiilor considerate cu risc de neimplementare.

Tot Guvernul Bolojan (2026): 21,41 → 20,1 miliarde euro. În iulie 2026, Executivul a făcut a treia revizuire. PNRR a coborât la 20,106 miliarde euro, din care aproximativ 13,566 miliarde granturi și 6,541 miliarde împrumuturi. Granturile au rămas practic intacte, iar reducerea de circa 1,3 miliarde a venit din nou din componenta de împrumuturi.