Ministerul Finanțelor a atras luni 335,5 milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark. Titlurile au o maturitate reziduală de 29 de luni, iar randamentul mediu stabilit a fost de 6,66% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Valoarea anunțată pentru emisiune a fost de 500 de milioane de lei, însă băncile au depus oferte în valoare totală de 435,5 milioane de lei. În urma licitației, statul a atras 335,5 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor va organiza marți o licitație suplimentară pentru atragerea unei sume de 50,4 milioane de lei. Operațiunea se va desfășura la randamentul stabilit în urma licitației de luni.

Pentru luna septembrie 2026, Ministerul Finanțelor și-a propus să atragă de la băncile comerciale împrumuturi în valoare de 7,2 miliarde de lei. La această sumă se poate adăuga până la 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive destinate exclusiv instrumentelor de tip benchmark.

Volumul programat pentru septembrie este similar celui stabilit pentru luna august.

Sumele atrase prin emisiunile de certificate de trezorerie cu discont și obligațiuni de stat de tip benchmark sunt destinate refinanțării datoriei publice, rambursării anticipate a unor împrumuturi și finanțării deficitului bugetului de stat.

Fitch va analiza din nou ratingul României în ianuarie 2027, iar până atunci autoritățile trebuie să vină cu mai mult decât o simplă țintă pentru deficit. Guvernul va trebui să prezinte un plan fiscal credibil și măsuri concrete care să permită reducerea treptată a deficitului către pragul de 3% din PIB pe termen mediu.

O altă evaluare importantă va avea loc mai devreme. S&P Global Ratings urmează să revizuiască ratingul României pe 2 octombrie, iar experții agenției sunt așteptați la București în această săptămână.