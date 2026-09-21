Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York devine centrul diplomației internaționale, unde președintele Statelor Unite, Donald Trump, participă la o serie de întrevederi bilaterale și evenimente de nivel înalt. Programul încărcat al liderului de la Casa Albă include discuții cu personalități politice majore, printre care președinții Franței și Ucrainei, prim-ministrul Regatului Unit și primarul orașului New York, Zohran Mamdani, conform Reuters.

Reuniunea de la New York aduce laolaltă aproape 130 de șefi de stat și de guvern într-un moment critic pentru arhitectura de securitate globală, în care ordinea postbelică întâmpină provocări severe. Organizația Națiunilor Unite încearcă să își mențină relevanța în contextul criticilor repetate venite din partea lui Donald Trump, care a exprimat rețineri constante față de instituție și a redus considerabil finanțarea oferită de SUA mai multor agenții internaționale.

Sosirea președintelui american la New York este programată pentru ziua de luni, urmând ca în cursul serii să aibă loc evenimente politice la Trump Tower. Informațiile au fost oferite de Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU.

Dimineața zilei de marți este rezervată discursului oficial pe care Trump îl va susține în fața plenului Adunării Generale. „Preşedintele va sublinia modul în care el şi administraţia sa au abordat frontal problemele complexe din întreaga lume”, a spus Waltz. „El va aborda importanţa asigurării faptului că Iranul nu va deţine niciodată o armă nucleară”, a adăugat el.

Contextul diplomatic este marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu, legate de conflictul dintre SUA și Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte. În confruntare sunt implicați și militanții Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, care lansează atacuri asupra Arabiei Saudite și pun în pericol o rută maritimă comercială strategică.

Programul oficial indică o întrevedere bilaterală între Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron în cursul după-amiezii de luni. Casa Albă a confirmat întâlnirea.

Emmanuel Macron ajunge la New York venind din Saint-Pierre-et-Miquelon, un teritoriu francez din Atlanticul de Nord, unde a avut discuții cu prim-ministrul Mark Carney. Cei doi lideri au susținut suveranitatea statelor lor și o strângere a legăturilor bilaterale, în reacție la pozițiile ferme exprimate anterior de liderul american.

Aflându-se la New York, președintele francez va aborda mai multe crize internaționale și va purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar și cu lideri din Orientul Mijlociu, printre care președintele iranian Massoud Pezeshkian. Pe plan intern, atât SUA, cât și Franța se confruntă cu presiuni economice cauzate de creșterea prețurilor la combustibil, într-un moment de instabilitate pe piața petrolului. Macron intenționează, de asemenea, să discute cu lideri din industria inteligenței artificiale.

Referitor la rolul diplomației globale, poziția oficială a Palatului Élysée subliniază necesitatea unui multilateralism funcțional.

„Organizaţia Naţiunilor Unite se află într-o situaţie precară” şi „eficacitatea acţiunii multilaterale este astăzi îndoielnică”, a afirmat vineri preşedinţia franceză.

Dosarul iranian va fi dezbătut și în cadrul unei reuniuni extinse cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului. Ulterior, Donald Trump va găzdui o recepție pentru delegațiile Consiliului, ocazie cu care va avea prima întrevedere directă cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei sprijinită de administrația de la Washington după înlăturarea de la putere a fostului președinte Nicolas Maduro.

Pe agenda liderului de la Casa Albă figurează și o întâlnire cu primarul democrat al orașului New York, Zohran Mamdani. Întrevederea va avea loc la reședința oficială Gracie Mansion și se va concentra pe subiecte de interes local pentru comunitatea din New York. Deși cei doi politicieni au viziuni politice diferite, întrevederile lor anterioare s-au desfășurat într-o atmosferă constructivă.

În plan extern, un alt punct central este dialogul cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a confirmat pe rețelele de socializare acordul privind realizarea acestei întâlniri la New York, surse diplomatice indicând ziua de marți ca dată probabilă pentru desfășurarea discuțiilor.

Agenda președintelui american la Adunarea Generală a ONU va include și alte întrevederi bilaterale separate, fiind programate discuții cu prim-ministrul britanic Andy Burnham, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, precum și cu prim-ministrul irakian Ali Faleh al-Zaidi.