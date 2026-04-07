Peste 40.000 de ouă, ascunse la Casa Albă. Accentul a fost pus pe identitatea americană

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au găzduit luni, 6 aprilie 2026, tradiționalul eveniment „White House Easter Egg Roll”, desfășurat pe peluza sudică a Casa Albă.

Ediția din acest an a fost marcată de o tematică patriotică, în contextul apropierii aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, integrând activități pentru copii, momente artistice și mesaje oficiale.

Evenimentul a reunit zeci de mii de participanți, în principal familii cu copii sub 13 ani, care au luat parte la activități tradiționale precum rostogolirea ouălor și vânătoarea acestora.

Potrivit datelor oficiale, peste 40.000 de ouă reale au fost puse la dispoziția participanților, furnizate de fermieri americani, într-un demers susținut de industria agricolă locală, potrivit Fox8.

Programul a inclus și activități educaționale și interactive, precum ateliere de decorat ouă, scriere de mesaje pentru militari, mini-golf, experiențe tematice inspirate de explorarea spațială și sesiuni de lectură pentru copii.

De asemenea, organizatorii au introdus o zonă specială pentru copii cu nevoi senzoriale, menită să asigure accesibilitatea evenimentului .

În plus, o expoziție cu pui vii a ilustrat procesul „de la fermă la masă”, iar familiile participante au primit ouă comemorative inscripționate cu semnăturile președintelui și ale Primei Doamne .

În deschiderea manifestărilor, Prima Doamnă a transmis un mesaj public celor prezenți:

„Paște fericit de luni. Sper să vă bucurați de această zi frumoasă. Sărbătorim un eveniment foarte special în acest an, pentru că este aniversarea a 250 de ani ai acestei națiuni frumoase. Bucurați-vă de el și sper să aveți o zi minunată”.

La rândul său, președintele Donald Trump a subliniat eforturile de organizare ale soției sale:

„A muncit foarte mult împreună cu echipa ei și cu personalul de la Casa Albă pentru a face ca totul să fie frumos. Este cel mai reușit eveniment pe care l-am văzut” .

Într-un discurs susținut în cadrul evenimentului, liderul american a făcut și referiri la situația țării, afirmând: „Astăzi avem cea mai dinamică țară din lume. Suntem respectați de toată lumea. Așa vom continua” .

Tema principală a ediției din 2026 a fost legată de programul „America 250”, care marchează apropiata aniversare a independenței SUA.

Organizatorii au integrat elemente simbolice în întregul eveniment, inclusiv culorile drapelului american – roșu, alb și albastru – regăsite în decoruri și în designul ouălor.

Evenimentul a fost conceput ca o combinație între tradiția pascală și celebrarea identității naționale, reunind activități recreative și educaționale.

Potrivit unui comunicat oficial, scopul a fost „de a aduce familiile împreună pentru a celebra atât bucuria Paștelui, cât și valorile libertății care definesc povestea americană” .

De asemenea, în program au fost incluse reprezentații ale fanfarelor militare americane și spectacole pentru copii, contribuind la atmosfera festivă.

Ediția din acest an a inclus și modificări logistice notabile. Evenimentul s-a desfășurat inclusiv în zona Grădinii Trandafirilor, unde a fost instalată iarbă artificială pentru a recrea aspectul tradițional al spațiului, după modificări anterioare ale amenajării.

Organizarea a implicat aproximativ 500 de voluntari și colaborarea cu numeroși parteneri instituționali și privați. Printre activitățile tematice s-au numărat și experiențe educaționale inspirate de programele spațiale americane, inclusiv în contextul recentelor misiuni NASA, precum Artemis II.

„White House Easter Egg Roll” este un eveniment anual cu o istorie care datează din 1878, fiind organizat pentru prima dată în timpul președintelui Rutherford B. Hayes.

De-a lungul timpului, manifestarea a devenit una dintre cele mai cunoscute tradiții publice ale administrației prezidențiale americane .

Evenimentul are loc în fiecare an în a doua zi de Paște și este destinat în special copiilor, combinând jocuri tradiționale cu activități educaționale și momente festive.