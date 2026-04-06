Prințul Louis a încălcat protocolul familiei regale. A fost un obicei respectat sute de ani de Paște

Prințul Louis, în vârstă de șapte ani, a fost prezent alături de familia sa la slujba de Paște care a avut loc la Capela Sfântul George din Windsor, iar apariția sa a atras atenția crticilor în special prin ținuta vestimentară diferită de tradiția regală, potrivit Express.

Fiul cel mic al prințului William a purtat pantaloni lungi, în locul celor scurți, specifici băieților de vârsta lui în astfel de contexte.

Prezența sa la eveniment a atras atenția printr-un detaliu vestimentar care, deși poate părea minor pentru publicul larg, are o semnificație aparte în contextul tradițiilor britanice: alegerea pantalonilor lungi. Deși a purtat un costum bleumarin elegant, opțiunea a fost remarcată imediat, întrucât se abate de la o regulă bine înrădăcinată în rândul familiei regale.

În mod tradițional, băieții de vârstă fragedă sunt îmbrăcați în pantaloni scurți la evenimentele formale desfășurate pe timpul zilei, o convenție respectată inclusiv de membrii familiei regale. La vârsta sa, Louis s-ar fi încadrat în mod obișnuit în această normă vestimentară, motiv pentru care alegerea făcută a stârnit discuții în rândul celor familiarizați cu eticheta britanică.

Explicația ține de un cod vestimentar cu rădăcini adânci în cultura engleză, unde pantalonii scurți reprezintă un simbol discret al statutului și al tradiției pentru copiii mici, în timp ce pantalonii lungi marchează trecerea către o etapă mai matură. Așa cum a explicat expertul în etichetă William Hanson, această diferență nu este întâmplătoare, ci reflectă una dintre acele reguli subtile care definesc stilul și ierarhiile sociale în Marea Britanie.

Obiceiul îmbrăcării băieților mici în pantaloni scurți își are originile încă din secolul al XVI-lea, când această diferențiere vestimentară marca trecerea simbolică de la copilărie la adolescență, iar în timp a devenit un reper subtil al statutului social în cercurile aristocratice; astfel, potrivit expertului William Hanson, pantalonii lungi purtați de copiii de vârste mici au ajuns să fie asociați mai degrabă cu un stil din zona clasei medii sau suburbane, motiv pentru care au fost evitați în mod tradițional în mediile cu pretenții de etichetă strictă.

Evoluția vestimentară a Prințul George arată că regulile tradiționale nu sunt aplicate rigid, chiar și în cadrul familiei regale. Acesta a fost văzut pentru prima dată purtând pantaloni lungi în public la vârsta de patru ani, în 2018, la nunta Prințul Harry cu Meghan Markle, marcând un moment considerat atipic pentru vârsta sa în raport cu eticheta clasică britanică. Totuși, pantalonii lungi nu au devenit o alegere constantă decât în jurul vârstei de opt ani. Încă din 2021, George a început să apară frecvent în astfel de ținute la evenimente oficiale, semn că trecerea către un stil vestimentar mai matur s-a produs treptat. Au existat însă și excepții înainte de această etapă, cum a fost apariția din ziua de Crăciun 2019, la Sandringham, când a purtat pantaloni lungi mai devreme decât era de așteptat, într-un context în care temperaturile scăzute au justificat alegerea. Și în cazul lui Prințul Louis, condițiile meteo au jucat un rol important în alegerea ținutei. În weekendul de Paște, furtuna Dave a adus vânt puternic și temperaturi scăzute în Regatul Unit, ceea ce a făcut ca pantalonii scurți să fie o opțiune mai puțin confortabilă pentru un eveniment desfășurat în aer liber. Astfel, ținuta a pus accent pe confortul termic fără a compromite eleganța, iar aparițiile celorlalți membri ai familiei au reflectat aceeași adaptare la vreme: Prințesa Charlotte a purtat dresuri, iar George, acum în vârstă de 11 ani, a fost îmbrăcat în pantaloni lungi, în linie cu stilul adoptat în ultimii ani.

Apariția lui Louis este interpretată diferit: pentru unii reprezintă o abatere de la protocolul tradițional, în timp ce pentru alții reflectă o adaptare firească la context și la evoluția stilului în cadrul familiei regale.

Duminica Paștelui este marcată de familia regală britanică prin participarea la slujba religioasă de dimineață de la Capela Sfântul George din Windsor, un moment central al acestei sărbători. Evenimentul are o puternică încărcătură simbolică și reunește membrii familiei într-un cadru solemn, respectând tradițiile religioase și protocolul specific Casei Regale.

După ceremonie, familia se retrage pentru un prânz tradițional, care include preparate precum friptura de miel, salate și brânzeturi din producția locală de la Windsor. Ținutele sunt alese cu atenție, existând adesea o coordonare cromatică între membrii familiei, frecvent în nuanțe de albastru, detaliu care contribuie la imaginea elegantă și unitară a aparițiilor publice.