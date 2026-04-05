Slujba de Paște la Castelul Windsor. Familia Regală, fără Andrew, Beatrice și Eugenie

Familia regală britanică a participat la slujba de Paște de la Castelul Windsor, marcând astfel prima apariție publică după arestarea fostului prinț Andrew, care nu a fost prezent. Regele Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, și regina Camilla, însoțiți de prințul moștenitor William, soția sa Kate și copiii acestora – George, Charlotte și Louis – au asistat la ceremonia religioasă de la capela St. George. Mai multe imagini de la slujbă au fost publicate pe pagina de Facebook a Familiei Regale.

Decanul de Windsor, Christopher Cocksworth, i-a întâmpinat pe suveran și pe regină, care a purtat un palton și o pălărie roșie. La slujbă au participat și prințul Edward și prințesa Anne, fratele și sora mai mică a regelui Charles.

După încheierea ceremoniei, regele și regina i-au salutat pe cei prezenți și le-au urat „Paște fericit”. După acest moment, regina Camilla a primit un buchet de flori din partea unui spectator.

Familia regală a apărut în public într-o formulă „ușor redusă”, potrivit presei din străinătate. Pe lângă fostul prinț Andrew, absent din cauza problemelor legate de dosarul lui Jeffrey Epstein, nu au fost prezente nici Sarah Ferguson, fosta soție a acestuia, și nici fiicele lor, prințesele Beatrice și Eugenie. Surse din anturajul familiei au declarat că absența celor două prințese a fost o alegere personală, nu o decizie a regelui Charles.

Fostul prinț Andrew, deposedat de titlurile sale și mutat de pe domeniul regal Windsor, locuiește acum pe proprietatea privată Sandringham. El a fost reținut pentru audieri în februarie, dar nu a fost pus sub acuzare. În plus, acesta a negat toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Tot duminică, arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, prima femeie la conducerea Bisericii Anglicane, a susținut predica de Paște la Catedrala din Canterbury, lansând un apel urgent la pace în Orientul Mijlociu.

Relația dintre regele Charles și fiul său, prințul Harry, a rămas la fel de tensionată după mai bine de cinci ani de la decizia Ducelui de Sussex de a se retrage din viața regală. Harry și soția sa, Meghan Markle, au ales să se distanțeze de responsabilitățile oficiale și de familia regală, gest care a afectat profund legătura cu monarhul britanic.

În ianuarie 2020, cei doi au anunțat public intenția de a-și împărți timpul între Marea Britanie și Statele Unite, însă planul s-a schimbat rapid după summitul de la Sandringham, când s-a decis că nu poate exista un statut „hibrid” și că trebuie să aleagă între implicarea completă în viața regală și retragere.

De atunci, întâlnirile dintre tată și fiu au fost rare. Totuși, informațiile recente potrivit cărora Harry ar dori o invitație pentru a-și aduce familia la Domeniul Sandringham în această vară sugerează că legătura dintre cei doi ar putea fi reluată în următoarele luni.