Monden

Regele Charles, furios pe Andrew Mountbatten-Windsor. A încălcat o regulă la Sandringham

Comentează știrea
Sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

La reședința regală de la Sandringham, tensiunile din familia Windsor par să se amplifice. Regele Charles a fost surprins exprimându-și nemulțumirea față de prințul Andrew Mountbatten-Windsor, care, potrivit surselor apropiate, ar fi încălcat o regulă, informează Express.

Tensiuni la Sandringham: Charles, furios pe Andrew Mountbatten-Windsor

Regele Charles se confruntă cu probleme legate de comportamentul fratelui său mai mic, Andrew Mountbatten-Windsor, care continuă să fie surprins de fotografi în public, deși s-a mutat într-o reședință regală mai retrasă din Norfolk. Fostul duce de York, aflat într-o poziție delicată după scandalurile recente, a fost văzut plimbându-și câinii pe trotuare deschise, în loc să se limiteze la proprietatea privată.

Potrivit surselor, între cei doi frați ar fi existat o înțelegere discretă: Andrew să se mențină departe de ochii publicului, iar în schimb, regele să continue să-i susțină financiar viața privată. Totuși, imaginile repetate cu Andrew în spațiul public au stârnit nemulțumiri în interiorul palatului.

O sursă apropiată familiei regale a declarat că Andrew „a fost practic de acord să respecte un fel de arest la domiciliu informal, pentru a-și proteja imaginea, dar aceste apariții au generat frustrare reală în culise”.

Sursele subliniază că regele Charles nu dorește ca Andrew să fie văzut relaxat sau fericit în public, în contextul scandalului Epstein, iar recentele plimbări ale fratelui său au alimentat tensiunile interne.

Se pare că Andrew Mountbatten-Windsor nu ține cont de promisiunea dată

Fostul prinț Andrew trebuia să evite aparițiile publice și să își mențină un profil discret, iar în schimb îi era garantată stabilitatea financiară. Sursele mai explică faptul că prioritatea lui era să protejeze instituția monarhică, iar expunerea în spații publice, unde poate fi fotografiat, reprezintă o încălcare a acestei înțelegeri și îl pune într-o poziție dificilă pe Regele Charles.

Fostul prinț Andrew și Regele Charles / sursa foto: captură video

Recent, Andrew a fost observat atât în timpul unor plimbări prin Norfolk, cât și conducând alături de un agent de securitate și unul dintre cei șapte câini personali. Se pare că Majestatea Sa este foarte atentă la imaginea publică a lui Andrew, mai ales că acesta se află sub investigație.

Surse apropiate au declarat că preocuparea nu este doar legată de comportamentul fostului prinț, ci de percepția generală asupra monarhiei: orice aparență de normalitate ar putea submina imaginea instituției. Ultima acțiune controversată a lui Andrew a fost achiziționarea unei case pentru echipa sa de securitate, fără să se gândească la consecințele publice.

Andrew provoacă nemulțumire prin amânarea mutării de la Wood Farm la Marsh Farm

Se pare că Andrew provoacă nemulțumire prin amânarea mutării de la Wood Farm la Marsh Farm, insistând ca noua sa locuință să fie amenajată la standardele sale foarte ridicate. Printre cerințele sale s-a numărat și remontarea perdelelor de la Royal Lodge, situat pe domeniul Sandringham, regele suportând „cheltuieli considerabile” pentru ajustările necesare.

De asemenea, lucrările de mutare și rearanjare a operelor de artă, unele prea mari pentru pereții noii reședințe, sunt gestionate de firma de mutări de lux Gander & White, care percepe aproximativ 15.000 de lire sterline per echipă. O sursă a declarat că „Regele este furios pentru că nu vrea să plătească mai mult decât a plătit deja”.

Conform aceleiași surse, Marsh Farm a necesitat lucrări  majore  de la electrice la tencuială, iar în discuții a fost menționat chiar și acoperișul, ceea ce înseamnă că proprietatea nu este încă pregătită pentru ocupare.

Între timp, Andrew pare să vrea „ce e mai bun din toate”, iar procesul decurge extrem de lent. Sursa avertizează că, dacă lucrurile nu se accelerează, „regele nu ar avea nicio reținere să-l alunge din Ferma Wood”. Andrew ar putea ajunge „să doarmă în rulotă dacă nu este atent”.

3
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale