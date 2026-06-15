Campionatul Mondial de Fotbal 2026 aduce în prim-plan meciuri spectaculoase în faza grupelor, oferind fanilor din România nopți pline de adrenalină. Noua structură cu 48 de echipe garantează un maraton fotbalistic extins pe stadioanele din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Pentru iubitorii fotbalului care vor să urmărească evoluția marilor forțe, programul din serile de 15 și 16 iunie include debutul unor formații de top, precum Spania, Belgia și Franța. Toate aceste confruntări de la turneul final pot fi vizionate în direct, iar orele sunt adaptate pentru fusul orar al României.

Seara de luni debutează cu o partidă extrem de interesantă pentru fanii fotbalului spaniol. De la ora 19.00, reprezentativa Spaniei înfruntă selecționata din Capul Verde, într-un duel din Grupa H care promite goluri și un ritm alert de joc. Ibericii pornesc ca favorți cerți, însă echipele din Africa au demonstrat mereu că pot produce surprize de proporții la turneele finale.

Maratonul fotbalistic continuă în aceeași seară, de la ora 22.00, când Belgia întâlnește Egiptul într-o partidă crucială pentru configurarea clasamentului în Grupa G. Generația de vedete a Belgiei are ca obiectiv cele trei puncte, dar egiptenii sunt recunoscuți pentru defensiva lor organizată și contraatacurile rapide.

Spectacolul de la Campionatul Mondial se mută rapid în prima parte a zilei de marți. Noaptea continuă cu faza grupelor, astfel că la ora 01.00 este programat duelul dintre Arabia Saudită și Uruguay, o confruntare din Grupa H unde sud-americanii vor căuta victoria cu orice preț. Ulterior, de la ora 04.00, selecționata din Iran va juca împotriva reprezentativei din Noua Zeelandă, în cadrul Grupei G.

Spre seară, atenția microbiștilor se îndreaptă către Grupa I. De la ora 22.00, naționala Franței, una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului suprem, va debuta împotriva echipei din Senegal. Acest duel reaprinde amintiri istorice de la edițiile trecute și se anunță a fi cel mai încins meci al zilei.

Fanii din România au posibilitatea de a viziona meciurile de la turneul final la televizor, opțiunile de streaming asigurând accesul de pe orice dispozitiv. Clasamentele din grupe devin tot mai strânse, iar fiecare punct obținut în aceste zile poate asigura biletul pentru fazele eliminatorii ale celei mai importante competiții sportive din lume.