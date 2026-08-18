Procurorii DNA au anunțat marți trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Dorel Marcel Dume, fost director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române” și fost director al ABA Crișuri, precum și a lui Valerică Anichitoaie, șef al Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul ABA Crișuri. Dosarul vizează acuzații de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, iar prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de lei.

Anterior, „s-a dispus sesizarea instanței de judecată, cu acordul de recunoaștere a vinovăției al inculpatului Privantu Dorin Marian, auditor public intern în cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (112 acte materiale)”, potrivit procurorilor.

În rechizitoriu, procurorii arată că au strâns probe potrivit cărora fostul șef al instituțiilor ar fi pus la punct, cu sprijinul celorlalți inculpați, un sistem prin care anumite achiziții ar fi fost realizate prin intermediul unor firme controlate de acesta. În documentul procurorilor se arată că există probe din care rezultă că „Dume Dorel Marcel, având funcții de conducere la A.N.A.R. și A.B.A. Crișuri, cu intenție și cu ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi conceput și ar fi pus în aplicare un mecanism de fraudare”.

Acesta „ar fi controlat patru societăți comerciale cu rol de furnizori interpuși în relația cu instituțiile pe care le conducea. Astfel, cele două instituții să achiziționeze diferite bunuri/servicii de la acei furnizori la prețuri mult mai mari (supraevaluate) față de prețurile de achiziție inițiale, iar diferența de preț să fie transferată către cele patru societăți, urmărindu-se ca, în final, diferențele de preț să fie însușite cash de Dume Dorel Marcel, în urma retragerilor de la ATM-uri, efectuate de complici sau chiar de acesta”.

Anchetatorii susțin că faptele ar fi avut loc în perioada 20 decembrie 2017 - 18 mai 2022.

„Inculpatul Dume Dorel Marcel, cu sprijinul celorlalți doi inculpați, ar fi dispus sau ar fi determinat funcționari cu atribuții de conducere din cadrul A.B.A. Crișuri să dispună, prin încălcarea dispozițiilor legale, plata contravalorii facturilor emise de cele patru societăți interpuse, administrate în fapt de Anichitoaie Valerică și controlate de Dume Dorel Marcel, cunoscând caracterul supraevaluat al prețurilor de achiziție al produselor/serviciilor livrate de respectivele societăți”, se arată în comunicatul DNA.

Potrivit DNA, mecanismul descris în dosar ar fi produs un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei pentru ANAR și ABA Crișuri.

În acest fel, „ar fi fost cauzat un prejudiciu în dauna A.N.A.R. și A.B.A. Crișuri estimat la valoarea totală de 1.171.459 de lei, sumă care constituie, totodată, echivalentul folosului material obținut de inculpatul Dume Dorel Marcel”, conform procurorilor.

DNA susține și că fostul director și-ar fi folosit influența asupra unor angajați pentru ca ofertele firmelor pe care le controla să fie alese inclusiv atunci când prețurile erau ridicate.

„Dume Dorel Marcel și-ar fi folosit influența pentru a-i determina pe șefii de birouri/servicii/sisteme să selecteze din SEAP ofertele încărcate de firmele lui, chiar dacă conțineau prețuri mari și foarte mari, iar dacă achiziția nu se efectua prin utilizarea SEAP (fiind ocoliți, astfel, experții în achiziții din cadrul instituțiilor publice), ca urmare a influenței lui Dume Dorel Marcel ar fi fost acceptate, de către A.B.A. Crișuri și A.N.A.R., facturile emise de societățile acestuia din urmă, care se certificau chiar și în lipsa livrării produselor/serviciilor achiziționate”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii afirmă că o parte dintre documentele folosite pentru efectuarea plăților ar fi fost semnate și certificate de inculpați, deși aceștia ar fi cunoscut caracterul nelegal al operațiunilor.

Ulterior, „inculpații Dume Dorel Marcel și Anichitoaie Valerică și, în două cazuri, inculpatul Privantu Dorin Marian, ar fi semnat și certificat facturile fiscale de revânzare, ordonanțările de plată și/sau ordinele de plată, în vederea transferării sumelor de bani în conturile furnizorilor interpuși controlați de Dume Dorel Marcel, deși ar fi cunoscut că documentele conțineau mențiuni false, iar plata ar fi fost nelegală”.

De asemenea, „procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor nu ar fi fost respectată în numeroase situații”, potrivit DNA. În dosar au fost instituite și măsuri asigurătorii.

„În vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, în cauză s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și asupra sumelor de bani prezente și viitoare, aparținând inculpaților Dume Dorel Marcel și Anichitoaie Valerică”.

Privantu Dorin Marian a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a acceptat pedeapsa stabilită în cadrul acestuia.

Prin acord, inculpatul a declarat „expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepselor, precum și cu modalitatea de executare a acestora, respectiv 1 an, 9 luni și 10 zile închisoare cu suspendarea executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”.

DNA a anunțat că dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Bihor pentru judecare, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.