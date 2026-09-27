Puloverul care a intrat la apă nu trebuie aruncat. Produsul care îl poate salva

Puloverul care a intrat la apă nu trebuie aruncat. Un pulover care a ieșit din mașina de spălat vizibil mai mic nu este neapărat pierdut. În anumite situații, mai ales dacă este vorba despre lână și materialul nu s-a împâslit puternic, există o metodă simplă prin care poate fi readus măcar parțial la forma inițială.

Trucul presupune folosirea unui produs banal din baie: balsamul de păr. Acesta poate ajuta fibrele să devină mai flexibile, astfel încât puloverul să poată fi întins cu grijă, fără a trage brutal de material.

Lâna este o fibră naturală sensibilă la temperatură, umezeală și mișcare. Atunci când este spălată necorespunzător, mai ales în apă prea caldă sau la un program agresiv, fibrele se pot apropia și bloca unele în altele.

Procesul poate duce la ceea ce este cunoscut drept împâslire. Materialul devine mai dens, mai rigid și, în unele cazuri, mult mai mic decât înainte.

Dacă puloverul este doar ușor strâns și încă are elasticitate, există șanse să poată fi întins din nou. Dacă însă materialul a devenit foarte compact, tare și aproape fără structură vizibilă a ochiurilor, rezultatele pot fi limitate.

Potrivit Oxfam, hainele micșorate pot fi uneori readuse spre dimensiunile inițiale prin înmuiere în apă călduță cu balsam de păr sau șampon delicat, urmată de întindere atentă și uscare pe o suprafață plană.

Pentru început, este nevoie de un lighean sau de o chiuvetă suficient de mare pentru ca puloverul să poată fi scufundat complet.

Se pune apă călduță, nu fierbinte, apoi se adaugă o cantitate mică de balsam de păr. Este indicat un produs cât mai simplu, fără formule foarte agresive.

Puloverul se introduce complet în apă și se lasă la înmuiat aproximativ 10-30 de minute. Nu trebuie frecat, răsucit sau agitat, deoarece tocmai mișcările agresive pot agrava problema. După înmuiere, apa se elimină cu grijă. Materialul nu se stoarce prin răsucire.

Puloverul umed se așază pe un prosop gros și curat. Prosopul poate fi rulat împreună cu haina pentru a absorbi o parte din apă.

După ce excesul de umezeală a fost îndepărtat, puloverul se întinde pe un alt prosop uscat.

Urmează partea cea mai importantă: remodelarea.

Materialul trebuie tras foarte ușor, progresiv, în zone mici. Nu este indicat să fie apucat de două margini și întins brusc, deoarece unele porțiuni se pot deforma mai mult decât altele. Mânecile, corpul și tivul se readuc treptat spre dimensiunile dorite.

După ce a fost readus cât mai aproape de forma inițială, puloverul se lasă la uscat pe o suprafață plană.

Nu trebuie pus pe umeraș cât timp este ud, deoarece greutatea apei poate întinde materialul în mod neuniform.

Nici uscătorul de rufe nu este o soluție. Căldura și mișcarea pot face fibrele să se strângă din nou și pot agrava deteriorarea.

Ideal este ca haina să se usuce natural, fără surse directe de căldură.

Explicația ține de structura fibrelor. Lâna este alcătuită în mare parte din keratină, proteină care se regăsește și în firul de păr. Balsamul acoperă fibrele și le poate face mai alunecoase și mai ușor de manipulat.

Asta nu înseamnă însă că balsamul „repară” materialul în sens propriu. Rolul lui este mai degrabă să faciliteze remodelarea unui pulover care s-a strâns, atât timp cât fibrele nu sunt deja blocate definitiv prin împâslire puternică.

Este important de știut că trucul nu poate face minuni. Un pulover care s-a micșorat puțin poate răspunde bine la înmuiere și remodelare. În schimb, unul care a devenit extrem de dens și rigid este mult mai greu de readus la dimensiunile inițiale.

Contează și compoziția materialului. Rezultatele pot fi diferite la lână, cașmir, bumbac sau fibre sintetice. De aceea, înainte de orice încercare, trebuie verificată eticheta hainei.

Cel mai sigur mod de a salva un pulover este, de fapt, prevenția.

Hainele din lână ar trebui spălate conform instrucțiunilor de pe etichetă, de regulă la temperaturi joase și cu un program dedicat materialelor delicate.

În multe cazuri, spălarea manuală și uscarea pe orizontală sunt cele mai sigure variante.

Dacă totuși puloverul a intrat la apă, metoda cu balsam de păr poate merita încercată înainte de a renunța definitiv la el. Nu garantează revenirea perfectă la dimensiunea inițială, dar în cazurile mai ușoare poate face diferența dintre o haină care nu mai poate fi purtată și una care își recapătă o parte importantă din formă.