Prosoapele moi, curate și cu un miros plăcut pot transforma rutina de îngrijire personală într-un moment de răsfăț. Totuși, pentru a-și păstra aspectul plăcut, acestea au nevoie de o îngrijire atentă. Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri care le pot afecta este folosirea balsamului de rufe la fiecare spălare, potrivit The New York Times.

Deși balsamul face țesăturile să pară mai moi și le oferă un parfum plăcut, utilizarea repetată poate reduce capacitatea prosoapelor de a absorbi apa. Din fericire, câteva reguli simple de spălare și uscare te pot ajuta să le păstrezi curate și plăcute la atingere pentru mai mult timp.

Balsamul de rufe conține substanțe care se depun pe fibrele textile și le fac să se simtă mai fine. În cazul prosoapelor, însă, acest efect poate avea și un dezavantaj. Depunerile repetate pot reduce capacitatea fibrelor de a absorbi apa, iar materialul poate deveni mai puțin eficient după baie sau duș.

Prosoapele sunt concepute pentru a absorbi umezeala, nu doar pentru a fi moi și parfumate. De aceea, folosirea balsamului ar trebui limitată sau evitată, mai ales în cazul prosoapelor din bumbac sau al celor din microfibră, care au nevoie de o îngrijire adaptată.

Dacă îți dorești prosoape moi, este mai important să respecți temperatura de spălare recomandată de producător, să folosești cantitatea potrivită de detergent și să nu încarci excesiv mașina de spălat.

Primul pas pentru o îngrijire corectă este sortarea prosoapelor. Acestea ar trebui spălate separat de hainele care lasă scame sau de articolele cu fermoare și accesorii care pot deteriora țesătura.

Eticheta fiecărui prosop oferă informații importante despre temperatura maximă de spălare și despre modul de uscare. În general, prosoapele din bumbac pot fi spălate la temperaturi de 40 sau 60 de grade Celsius, în funcție de instrucțiunile producătorului și de gradul de murdărie.

Este important ca detergentul să fie folosit în cantitatea recomandată. Prea mult detergent poate lăsa reziduuri pe fibre, iar acestea pot afecta aspectul și senzația materialului. De asemenea, mașina de spălat nu trebuie umplută până la refuz, deoarece prosoapele au nevoie de spațiu pentru ca apa și detergentul să circule corespunzător.

Unele persoane folosesc oțet alb în locul balsamului de rufe, deoarece acesta poate contribui la îndepărtarea anumitor reziduuri de detergent. Totuși, oțetul nu este o soluție miraculoasă pentru toate problemele prosoapelor și nu trebuie amestecat niciodată cu înălbitor pe bază de clor.

Dacă alegi să îl folosești, este recomandat să urmezi instrucțiunile producătorului mașinii de spălat și să nu exagerezi cu cantitatea. Utilizarea frecventă a produselor acide poate afecta anumite componente ale aparatului, iar eficiența lor în îngrijirea textilelor diferă în funcție de material și de condițiile de spălare.

O variantă simplă și sigură este să renunți la balsam, să folosești un detergent potrivit și să respecți programul de spălare indicat pe etichetă.

Modul în care sunt uscate prosoapele este la fel de important ca spălarea. După terminarea programului, acestea ar trebui scoase cât mai repede din mașină pentru a preveni apariția mirosului de umezeală.

Prosoapele pot fi scuturate ușor înainte de a fi puse la uscat. Acest gest ajută la desprinderea fibrelor și la menținerea unei texturi mai plăcute. Dacă sunt uscate pe suport, este bine să existe suficient spațiu între ele pentru ca aerul să circule.

Uscătorul de rufe poate fi o opțiune eficientă pentru prosoapele compatibile cu acest tip de aparat. Totuși, temperatura trebuie aleasă în funcție de instrucțiunile de pe etichetă. Temperaturile prea ridicate pot deteriora fibrele în timp, iar uscarea excesivă poate face materialul mai aspru.

Frecvența spălării depinde de cât de des sunt folosite, de umiditatea din baie și de cât de bine se usucă după fiecare utilizare. Prosoapele de baie folosite zilnic ar trebui spălate regulat, de obicei după câteva utilizări, fără a fi lăsate să rămână umede perioade lungi.

Prosoapele pentru mâini și cele folosite de mai multe persoane pot necesita spălări mai dese. În schimb, cele care sunt utilizate rar pot fi spălate în funcție de starea lor și de recomandările producătorului.

Un prosop care capătă miros neplăcut, rămâne umed sau prezintă pete trebuie spălat, chiar dacă nu a fost folosit de multe ori.

Pentru ca prosoapele să își păstreze calitatea, este bine să eviți câteva obiceiuri frecvente:

folosirea balsamului la fiecare spălare;

utilizarea unei cantități prea mari de detergent;

încărcarea excesivă a mașinii de spălat;

lăsarea prosoapelor umede în cuvă după terminarea programului;

uscarea la temperaturi prea ridicate;

păstrarea lor în spații închise înainte să fie complet uscate.

Cu puțină atenție, prosoapele pot rămâne curate, absorbante și plăcute la atingere pentru o perioadă mai lungă. Renunțarea la balsam, alegerea unui program potrivit și uscarea corectă sunt pași simpli care pot face diferența în îngrijirea textilelor.