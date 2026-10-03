O reuniune discretă la nivel înalt a avut loc vineri la reședința oficială de la Camp David, unde principalii responsabili din administrația SUA s-au analizat opțiunile strategice privind escaladarea tensiunilor cu Iranul și evoluția conflictului dintre Arabia Saudită și rebelii Houthi. Întâlnirea, desfășurată pe parcursul mai multor ore, nu a fost inclusă pe agenda publică a Casei Albe, conform Axios.

Conform informațiilor furnizate de oficiali americani, discuțiile au fost coordonate de vicepreședintele american JD Vance. Formatul și cadrul acestei întâlniri sunt considerate neobișnuite pentru practica obișnuită a administrației. Un eveniment similar a fost organizat la Camp David în luna iunie a anului trecut, cu doar câteva zile înainte de declanșarea confruntărilor directe dintre Israel și Iran.

Printre participanții la aceste consultări s-au numărat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, trimisul special Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, generalul Dan Caine.

„S-au luat decizii sau, cel puțin, s-a discutat în profunzime”, a spus unul dintre oficiali pentru Axios, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.

Tensiunile vin pe fondul blocajului persistent în dialogul dintre Washington și Teheran. În lipsa unui progres pe cale diplomatică, președintele Donald Trump analizează posibilitatea de a autoriza din nou acțiuni militare de amploare vizând obiective din Iran.

„Acum trebuie să iau o decizie: fie Iranul semnează acordul, fie acesta nu va mai exista”, a declarat, joi, liderul de la Casa Albă.

În paralel cu dosarul iranian, administrația americană evaluează solicitările venite din partea Riadului. Guvernul saudit i-a cerut președintelui american să sprijine o nouă ofensivă împotriva grupării Houthi prin lansarea de lovituri aeriene în Yemen. Până în prezent, liderul american a menținut o poziție rezervată față de o implicare directă în această operațiune.