Arabia Saudită a luat decizia de a suspenda temporar operațiunile pe una dintre cele mai importante rute energetice din regiune, conducta Est-Vest, în urma unui atac cu drone lansat joi dimineață. Incidentul survine într-un moment de maximă tensiune provocat de conflictul dintre Statele Unite și Iran, care a perturbat grav tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Oficialii de la Riad și Bagdad indică faptul că aparatele de zbor fără pilot ar fi fost lansate chiar de pe teritoriul irakian, conform Reuters.

Reprezentanții Ministerului saudit al Energiei au precizat că oprirea transportului prin această infrastructură reprezintă o măsură de precauție necesară pentru evaluarea situației. Exploziile au vizat instalațiile petroliere din zonele Riad și Medina, iar imaginile surprinse din satelit au arătat o coloană densă de fum negru ridicându-se la sud de Medina. Autoritățile saudite au confirmat existența mai multor persoane rănite, în timp ce pagubele materiale sunt în curs de analiză.

Deși nicio grupare nu a revendicat deocamdată acțiunea, anchetele preliminare ale autorităților din Arabia Saudită și Irak indică originea dronelor în spațiul aerian irakian. Executivul de la Bagdad a condamnat Ferm atacul și a demarat o anchetă amplă, în condițiile în care pe teritoriul țării activează numeroase miliții armate susținute de Teheran.

Ca primă măsură internă, autoritățile irakiene au închis provizoriu punctul de trecere a frontierei Shalamcheh cu Iranul și au destituit un comandant militar responsabil de operațiunile din provincia sudică Maysan, zonă recunoscută pentru prezența grupurilor paramilitare șiite.

Conducta Est-Vest străbate Peninsula Arabică pe o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri și asigură legătura directă între zăcămintele din est și terminalele de la Marea Roșie. Această rută le permite saudiților să ocolească Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai periculoase artere maritime din prezent.

În ultimele luni, prin această magistrală au fost pompate zilnic între 4 și 5 milioane de barili de țiței, volum ce reprezintă aproximativ 4-5% din oferta mondială, după cum notează Reuters.

Sistarea livrărilor prin această arteră vitală adaugă o presiune imensă pe piața internațională a energiei. În acest context tensionat, cotația petrolului a depășit din nou pragul critic de 100 de dolari pe baril.

Avertismentele venite de la Agenția Internațională pentru Energie arată că livrările de țiței saudit au coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii. Această scădere este cauzată și de riscurile privind securitatea navigației în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, unde navele comerciale sunt frecvent vizate de atacurile rebelilor Houthi.

Situația de securitate s-a agravat și mai mult după ce rebelii Houthi din Yemen au preluat controlul asupra insulei Perim, o poziție strategică la intrarea în Marea Roșie, conform unor surse guvernamentale citate de Reuters.

Arabia Saudită a solicitat sprijin militar din partea Statelor Unite pentru contracararea amenințării Houthi, însă nu a inițiat o ripostă armată directă pentru atacul asupra conductei. Ministerul saudit de Externe a comunicat că Riadul a decis să nu răspundă militar la cererea premierului irakian, dar a subliniat că își rezervă dreptul de a lua „toate măsurile necesare” pentru protejarea intereselor sale și a infrastructurii naționale.