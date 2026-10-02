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Mobilizare de amploare a rezerviștilor. Ce pregătește MApN

Mobilizare de amploare a rezerviștilor. Ce pregătește MApNRezerviști. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) cheamă la unitate 10.000 de rezerviști din București și Ilfov, în cadrul unui exercițiu de mobilizare care începe luni și se desfășoară pe parcursul săptămânii. Acțiunea are rolul de a verifica situația rezervei și de a stabili pe câți oameni se poate baza Armata României în cazul unui conflict.

Persoanele vizate sunt rezerviști care au efectuat serviciul militar înainte de anul 2007, când armata obligatorie a fost suspendată. Cel mai tânăr rezervist care intră în această mobilizare are 43 de ani, iar limita superioară de vârstă este de 63 de ani. Sunt vizate persoane cu domiciliul în București și județul Ilfov.

Mobilizare de amploare a rezerviștilor. Ce pregătește MApN

Exercițiul începe luni, când cei mai mulți dintre rezerviști urmează să primească la domiciliu ordinele de chemare la unitate.

Documentele vor fi aduse de polițiști, iar după primirea acestora, persoanele vizate vor avea la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta la unitatea indicată.

Distribuirea ordinelor de chemare este programată pentru luni și marți.

Cum se desfășoară mobilizarea

După etapa de chemare, miercuri, joi și vineri vor avea loc activitățile de instrucție.

Fiecare rezervist va petrece o zi la unitate, unde va primi echipament și armament. În aceeași zi sunt programate și trageri în poligon.

Participanții nu vor suporta costurile de transport, acestea urmând să fie decontate. De asemenea, rezerviștii vor primi și o masă caldă în ziua în care participă la activitățile organizate de Armată.

rezerviști

rezerviști. Captură video

MApN verifică situația reală a rezervei

Exercițiul are rolul de a arăta pe câți oameni se poate baza Armata României în cazul unui conflict.

În urma unor astfel de mobilizări, Ministerul Apărării Naționale poate verifica dacă persoanele aflate în evidențe mai sunt apte pentru serviciul militar.

Astfel, în documentele MApN sunt actualizate și situațiile rezerviștilor despre care Armata constată că nu mai sunt apți de luptă.

Prin această mobilizare, autoritățile urmăresc să aibă o imagine actualizată asupra efectivelor de rezervă și asupra numărului de persoane care ar putea fi chemate în cazul unui conflict.

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