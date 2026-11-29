În contextul discuţiilor şi interpretărilor apărute în spaţiul public pe marginea fotografiilor şi filmărilor surprinse în timpul pregătirilor pentru Parada Militară Naţională de 1 Decembrie, Statul Major al Apărării a venit cu lămuriri privind învelitorile negre purtate de militari. Reprezentanţii instituţiei au explicat că acestea au fost folosite strict pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităţilor care iau parte la eveniment.

Conducerea armatei a atras atenţia că aceste însemne nu trebuie puse pe acelaşi plan cu Drapelul Naţional al României ori cu drapelele de luptă, întrucât vorbim despre elemente cu regim juridic diferit.

"Statul Major al Apărării precizează că militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităţilor participante. Steagurile de identificare ale unităţilor militare nu trebuie confundate cu Drapelul Naţional al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct. Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite şi pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă.

Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidenţial, iar păstrarea, paza şi prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare", se arată în mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Apărării.

Totodată, reprezentanţii instituţiei au semnalat că, în apropierea Zilei Naţionale a României, apar situaţii în care cadrele surprinse în timpul antrenamentelor sunt scoase din context.

Potrivit precizărilor oficiale, în preajma Zilei Naţionale, "imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României".

În finalul punctului de vedere, Statul Major al Apărării a reiterat importanţa verificării informaţiilor din surse sigure, mai ales în perioadele marcate de evenimente publice de amploare, precum parada militară de 1 Decembrie.

"Încrederea cetăţenilor în Armata României se construieşte prin fapte şi prin acces la informaţii corecte. Vă îndemnăm să verificaţi informaţiile din surse credibile şi să urmăriţi comunicările oficiale ale Statului Major al Apărării şi ale Ministerului Apărării Naţionale", au transmis reprezentanţii Statului Major al Apărării.