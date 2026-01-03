Monden

Actori care s-au urât în timpul filmărilor. Au fost coșmar pentru echipele de producție

Actori care s-au urât în timpul filmărilor. Au fost coșmar pentru echipele de producție
Charlize Theron și Tom Hardy au avut o relație profesională foarte complicată în timp ce au filmat „Mad Max 4: Drumul Furiei”. Cei doi actori s-au antipatizat și pentru toți cei din jur a fost un chin să lucreze cu ei.

Probleme între Charlize Theron și Tom Hardy

Un cameraman a povestit că Hardy a întârziat la un moment dat mai bine de 3 ore, atunci când toată lumea era pregătită să filmeze. Theron și-a ieșit din minți și l-a atacat violent pe partenerul său, atunci când acesta a apărut. Replica lui Tom a fost și ea usturătoare. Actrița a cerut mai mulți agenți de securitate la filmări.

Scandal la „Îngerii lui Charlie”

Mari neînțelegeri au fost și la filmările filmului „Îngerii lui Charlie”. Protagoniștii, Lucy Liu și Bill Muray. Au existat zvonuri mulți ani legat de discuțiile aprige avute de cei doi, iar actrița a povestit în 2021 că s-a trezit insultată de Murray în timpul filmărilor. „Nu mi-a venit să cred când l-am auzit ce vorbe îmi spune. Mă întrebam dacă el chiar mie îmi spune așa ceva”.

Nici Geena Davis nu a rămas cu amintiri plăcute după ce a colaborat cu Bill Muray. Cei doi au jucat în producția „Jaful”. Actrița a acuzat că partenerul ei a obligat-o să se așeze într-un pat și a folosit un dispozitiv de masaj, deși ea s-a opus vehement. Davis a mai spus că Bill s-a comportat foarte urât cu toată echipa de producție, inclusiv cu ea, aruncând jigniri în stânga și în dreapta.

Ziua în care Capitala a intrat în epoca electrică. Povestea primei linii de tramvai electric din București
Ziua în care Capitala a intrat în epoca electrică. Povestea primei linii de tramvai electric din București
Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat
Serialul de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. A ajuns în topuri imediat

Acuzații la „Anatomia lui Grey”

Un serial de mare succes, „Anatomia lui Grey”, a avut parte de acțiune și în spatele camerelor de filmat. Isaiah Washington a fost concediat după ce ar fi făcut un comentariu jignitor la adresa persoanelor gay. Producătorii au bănuit că vorbele îl vizau pe T.R. Kinght, colegul de platou al lui Washington, cu orientare gay declarată. Mai mult, Isaiah avea o antipatie și față de Patrick Dempsey, cu care a avut mai multe clinciuri verbale.

„Am fost concediat pentru a se acoperi comportamentul toxic și răuvoitor al multora dintre colegi, a acuzat actorul pus pe liber, conform buzzfeed.com.

