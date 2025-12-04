CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci

CFR Călători a ajuns în centrul unui nou scandal, după ce un pasager a surprins mai mulți gândaci într-un tren care circula pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni. În imaginile care au circulat pe rețelele sociale, insectele pot fi observate mișunând pe podeaua vagonului, potrivit Știripesurse.

Trenul care leagă Gara de Nord de Otopeni transportă zilnic mii de pasageri. Această rută nu este utilizată doar de navetiști sau persoane care călătoresc în scop personal, ci și de turiști străini care sosesc în România și de diplomați aflați în vizite oficiale.

„Sunt de-ai casei. Nu sunt rari, da-s mari”, a spus autorul filmării.

Valul de critici legate de această situație nu a întârziat să apară.

„Mergi la aeroport cu reptile pe tine: ‘Aveți un pasager cărui-i trebuie bilet aici’”, a comentat un utilizator pe Facebook.

„CFR … vă dorim călătorie plăcută cu gândaci spre aeroport”, a mai spus autorul filmării.

Clipul a provocat un adevărat val de indignare în mediul online. Mulți internauți au cerut explicații imediate din partea CFR Călători și au solicitat intervenția autorităților sanitare. Nemulțumirea este cu atât mai mare cu cât incidentul nu mai poate fi considerat doar un simplu disconfort, ci ridică probleme reale de sănătate publică.

Majoritatea internauților spun că lipsa unui control eficient asupra stării garniturilor, curățenia precară și un dezinteres general față de condițiile în care călătoresc oamenii au dus la această situație.

„Ne mirăm că turiștii ne ocolesc, dar le arătăm ce înseamnă România încă din tren”, scrie un utilizator revoltat.

Până în prezent, nu este clar dacă vagonul a fost retras, dacă s-a intervenit pentru dezinsecție sau dacă există și alte trenuri afectate. Publicația Știri pe surse a cerut un punct de vedere din partea companiei de stat, însă nu a fost transmis încă un răspuns oficial. Incidentul ridică semne de întrebare asupra standardelor de igienă aplicate pe una dintre cele mai tranzitate rute din România.