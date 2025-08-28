Economie CFR Călători, în incapacitate de plată. Zeci de trenuri suspendate







CFR Călători a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2025, zeci de trenuri vor fi suspendate pe rute importante din întreaga țară, în urma problemelor financiare cu care compania se confruntă.

Decizia vine după ce operatorul național de transport feroviar nu a reușit să își achite la timp facturile către CFR SA, administratorul rețelei feroviare, ceea ce a dus la restricții în circulație și la limitarea unor servicii esențiale.

Potrivit datelor oficiale, datoriile CFR Călători către CFR SA depășesc 41 de milioane de lei. În același timp, compania susține că are de recuperat peste 139 de milioane de lei de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), reprezentând compensațiile pentru serviciile de transport.

Până în prezent, ARF a virat doar 7,8 milioane de lei din această sumă, iar CFR Călători a efectuat plăți parțiale de circa 13 milioane de lei către administratorul infrastructurii.

Reprezentanții companiei avertizează însă că întârzierile în compensarea subvențiilor fac imposibilă respectarea tuturor obligațiilor contractuale și, implicit, menținerea integrală a programului de circulație.

Începând cu septembrie și octombrie 2025, peste 30 de trenuri regionale și interregionale vor fi suspendate. Decizia afectează rute importante. Inclusiv legături directe între marile orașe și comunitățile rurale dependente de transportul feroviar.

Printre traseele vizate se numără:

Moldova : Suceava – Bacău, Pașcani – Suceava, Botoșani – Suceava, București – Iași, București – Galați.

Transilvania : Cluj – Bistrița, Târgu Mureș – Sibiu, Mediaș – Sibiu, Arad – Brad, Timișoara – Oradea.

Muntenia și Dobrogea : București – Urziceni, București Obor – Constanța, București Obor – Fetești.

Alte rute importante: București – Brașov, București – Drobeta Turnu Severin, Baia Mare – Timișoara, Satu Mare – Timișoara.

Anulările vor afecta în special trenurile care deservesc legături regionale esențiale, reducând semnificativ mobilitatea pentru mii de pasageri zilnic.

Prin intermediul unui comunicat oficial, compania a precizat că „se află în imposibilitatea de a achita la termen facturile scadente” . CFR Călători și-a cerut scuze publicului călător pentru neplăcerile create.

De asemenea, CFR Călători anunță că face demersuri pentru a limita impactul anulărilor. Poartă negocieri cu autoritățile pentru a obține plățile restante de la ARF.

„Ne aflăm într-o situație dificilă. Încercăm să găsim soluții pentru ca impactul asupra călătorilor să fie cât mai redus. Facem toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a rutelor suspendate”, arată reprezentanții companiei.

Decizia privind suspendarea trenurilor vine la doar câteva zile după ce conducerea CFR Călători declara că situația financiară este „sub control” și că există soluții pentru evitarea unor măsuri drastice.

Realitatea arată însă o presiune tot mai mare asupra operatorului național, aflat între datoriile către CFR SA și compensațiile întârziate de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară.