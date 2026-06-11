Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan: „Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi „prezent, nu votez”. Am luat decizia poentru că un guvern fără o susținere politică explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România

Un guvern fără susținere politică, nu poate spera decât la supraviețuire. Este mai slab decât un guvern minoritar. Dacă un astfel de guvern va veni cu o măsură pe care orice guvern va trebui să le pună în practică, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susține. Atunci când în comisiile parlamentare susținute transpolitic pentru că dau bine vor fi susținute de mulți parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere. Putem să ne trezim cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat și creează probleme în menținerea angajamentelor ca țară. Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”.

Partidul Național Liberal se poziționează tot mai clar împotriva Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. În ședința Biroului Politic Național al PNL, desfășurată joi, liderul liberal Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor partidului să nu susțină la vot noul Executiv, pe care l-a catalogat drept „un guvern paravan pentru PSD”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni la care au participat membrii conducerii partidului, parlamentari, primari de municipii reședință de județ și președinți de consilii județene invitați la discuții.

Potrivit stenogramelor din ședință, Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm împotriva susținerii Cabinetului Tomac, susținând că noua formulă guvernamentală nu are șanse reale să își ducă la îndeplinire obiectivele asumate.

„Un guvern care nu este o soluție, fără susținere parlamentară, este un guvern paravan pentru Partidul Social Democrat. E un guvern care nu va putea duce la îndeplinire proiectele din programul de guvernare”, le-ar fi spus Bolojan colegilor de partid.

Poziția exprimată de liderul liberal indică faptul că PNL se pregătește să respingă la vot Cabinetul propus de Eugen Tomac, ceea ce ar complica și mai mult ecuația politică în Parlament.

În cadrul aceleiași ședințe, deputatul Gigel Știrbu a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care au fost gestionate negocierile politice din ultimele luni.

Acesta a afirmat că presiunea venită din partea Palatului Cotroceni ar fi trebuit să existe înainte de depunerea și adoptarea moțiunii de cenzură din luna mai, nu după instalarea crizei politice.

Potrivit unor surse di PNL, unul dintre cele mai dure momente ale ședinței a venit din partea liderului liberal Alexandru Muraru, care a criticat declarațiile făcute miercuri seară de președintele Nicușor Dan.

Potrivit stenogramelor, Muraru a susținut că șeful statului a avut o atitudine incompatibilă cu rolul său constituțional și a afirmat că mesajul transmis de acesta ar echivala cu invalidarea voinței partidelor politice.

Afirmația a venit după ce Nicușor Dan a criticat comportamentul unei părți a clasei politice, despre care a spus că este preocupată exclusiv de calculele electorale pentru anul 2028.

În declarația susținută miercuri la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a transmis că România are nevoie de stabilitate și responsabilitate, nu de strategii electorale construite pentru următorul ciclu de alegeri.

„Vreau să mai spun un lucru, pentru că, de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernare înseamnă, de fapt, responsabilitate”, a declarat președintele.

Șeful statului a mai spus că, până la alegerile din 2028, se pot produce numeroase schimbări pe scena politică și le-a transmis românilor un mesaj de calm: „Sfătuiesc românii să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția”.