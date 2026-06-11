Matei Păun, om de afaceri cunoscut drept un apropiat al președintelui Nicușor Dan și fost voluntar în campaniile sale electorale, a a vorbit despre desemnarea lui Eugen Tomac ca premier, apreciind că acesta nu este „o persoană aservită politic".

Despre soluția tehnocrată pentru funcția de prim-ministru, Matei Păun a enumerat cam ce criterii ar trebui să îndeplinească o astfel de persoană. „Din punctul meu de vedere un tehnocrat e o persoană apolitică, cu competența tehnică necesară pe domeniul respectiv, adică un administrator competent cu experiența necesară, dar fără legăturile și bagajul politic și să nu răspundă la comenzi, să nu vină la slujbă cu o listă de datorii pe care trebuie să le servească", a declarat Păun.

Întrebat direct dacă Eugen Tomac se încadrează în profilul descris, Matei Păun a răspuns afirmativ. „Eu nu cred că este o persoană aservită politic, eu cred că este destul de apolitic", a spus acesta. Ca argument, Păun a invocat natura partidului pe care Tomac l-a condus. Partidul Mișcarea Populară „nu a fost un partid care să atragă un sistem clientelar care să vină cu datorii la pachet", a a mai spus acesta la un podcast.

Referitor la capacitatea marilor partide de a susține guvernul Tomac, Matei Păun a fost critic față de atitudinea atât a PNL, cât și a PSD.

„În momentul de față avem o situație în care, pe de o parte, PNL-ul și-ar dori și împinge PSD-ul să intre la guvernare cu AUR, pe de altă parte avem un PSD care vine și pune tot felul de condiții. Niciunul dintre aceste partide, în ceea ce mă privește, nu joacă într-o gândire constructivă, fiecare are niște doleanțe pe care încearcă să și le rezolve, în detrimentul interesului național", a afirmat Păun.