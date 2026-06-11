Politica

Portretul lui Eugen Tomac, făcut de omul care l-a ajutat pe Nicușor Dan în campania electorală

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Portretul lui Eugen Tomac, făcut de omul care l-a ajutat pe Nicușor Dan în campania electoralăEugen Tomac și Nicușor Dan. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Matei Păun, om de afaceri cunoscut drept un apropiat al președintelui Nicușor Dan și fost voluntar în campaniile sale electorale, a a vorbit despre  desemnarea lui Eugen Tomac ca premier, apreciind că acesta nu este „o persoană aservită politic".

Ce înseamnă, în viziunea lui Păun, un premier tehnocrat

Despre soluția tehnocrată pentru funcția de prim-ministru, Matei Păun a enumerat cam  ce criterii ar trebui să îndeplinească o astfel de persoană. „Din punctul meu de vedere un tehnocrat e o persoană apolitică, cu competența tehnică necesară pe domeniul respectiv, adică un administrator competent cu experiența necesară, dar fără legăturile și bagajul politic și să nu răspundă la comenzi, să nu vină la slujbă cu o listă de datorii pe care trebuie să le servească", a declarat Păun.

Matei Păun

Matei Păun Sursa foto:Arhiva EVZ

De ce Tomac îndeplinește, în opinia sa, aceste criterii

Întrebat direct dacă Eugen Tomac se încadrează în profilul descris, Matei Păun a răspuns afirmativ. „Eu nu cred că este o persoană aservită politic, eu cred că este destul de apolitic", a spus acesta. Ca argument, Păun a invocat natura partidului pe care Tomac l-a condus. Partidul Mișcarea Populară „nu a fost un partid care să atragă un sistem clientelar care să vină cu datorii la pachet", a a mai spus acesta la un podcast.

Apropiatul lui Nicușor Dan, critici la adresa PNL și PSD: „Niciunul nu joacă într-o gândire constructivă"

Referitor la capacitatea marilor partide de a susține guvernul Tomac, Matei Păun a fost critic față de atitudinea atât a PNL, cât și a PSD.

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„În momentul de față avem o situație în care, pe de o parte, PNL-ul și-ar dori și împinge PSD-ul să intre la guvernare cu AUR, pe de altă parte avem un PSD care vine și pune tot felul de condiții. Niciunul dintre aceste partide, în ceea ce mă privește, nu joacă într-o gândire constructivă, fiecare are niște doleanțe pe care încearcă să și le rezolve, în detrimentul interesului național", a afirmat Păun.

 

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