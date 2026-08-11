Președintele Nicușor Dan i-a convocat marți la discuții pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, în contextul negocierilor privind noua Lege a salarizării, reformă inclusă ca jalon în PNRR și care trebuie adoptată până la 31 august. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că termenul reprezintă „ultima şansă” pentru ca România să își îndeplinească obligația asumată prin PNRR și afirmă că proiectul nu ar urma să ducă la scăderea niciunui venit salarial. Sindicatele contestă însă această perspectivă.

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programată marți, de la ora 16.00. La discuții participă președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. La întâlnire sunt așteptați și reprezentanții formațiunilor care fac parte din grupul de lucru constituit pentru elaborarea Legii salarizării.

Demersul șefului statului vine după mai multe runde de negocieri și în condițiile în care Nicușor Dan a susținut în repetate rânduri că, în pofida dificultăților politice, există un acord asupra proiectelor considerate importante pentru România. Printre acestea se află și angajamentele asumate prin PNRR. Președintele încearcă astfel să obțină un consens politic care să permită adoptarea legii în termenul stabilit.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis luni că negocierile au intrat în etapa decisivă și că timpul rămas pentru adoptarea reformei este foarte scurt.

„Ultima şansă pentru Legea salarizării unitare. Azi intrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiţii. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obţinut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată şi promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR”, avertiza luni Dragoş Pîslaru.

Ministrul susține că proiectul ar avea un efect pozitiv pentru o mare parte dintre angajații din sectorul public și că mecanismul prevăzut în lege ar împiedica diminuarea veniturilor salariale.

„Un proiect prin care pentru peste două treimi din angajaţi ar exista creşteri salariale şi cu un instrument legal ferm care asigură o regulă clară - niciun venit salarial nu ar urma să scadă, prin alocarea unor sume compensatorii".

Pîslaru pune opoziția față de proiect pe seama unor argumente pe care le consideră politice și a unor informații pe care le califică drept dezinformare. El susține că adoptarea legii ar avea inclusiv efecte asupra modului în care partidele vor aborda politica salarială în anii următori.

„Şi atunci de unde opoziţia acerbă la acest proiect? Pe de-o parte dezinformare, pe de altă parte campanie politică izvorâtă din frica de faptul că dacă proiectul ar trece, iar ar fi şi meritul lui Bolojan & co, iar narativul cu tăierile ar păli pentru 1,2 milioane de oameni din sectorul public cu familiile lor cu tot", a declarat Pîslaru, recent devenit vicepreşedinte PNL.

Potrivit ministrului, noua legislație ar trebui să ofere un cadru mai previzibil pentru evoluția veniturilor angajaților plătiți din fonduri publice și să reducă posibilitatea unor majorări salariale stabilite discreționar.

„Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă şi promisiunile uzuale de creşteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul şi scenariul cu dacă susţii partidul x, atunci «se dă» mai mult. Totul înlocuit cu realism şi creşteri atât cât ne permitem cu toţii astăzi, după guvernări care au amăgit mult şi au dat foc la bugetul public", a mai declarat Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii le-a cerut formațiunilor politice să își asume responsabilitatea și să contribuie la adoptarea actului normativ.

Și premierul demis Ilie Bolojan a vorbit vineri despre stadiul proiectului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivit acestuia, forma actuală a documentului este suficient de avansată pentru a fi transmisă Parlamentului și supusă votului.

Problema, susține Bolojan, este lipsa unui acord între partidele implicate în negocieri asupra modului în care proiectul ar urma să fie votat.

„S-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuţii care nu s-au finalizat şi pe fondul unor discursuri iresponsabile din spaţiul public”, a explicat premierul.

Discuțiile de marți de la Palatul Cotroceni au, astfel, ca miză principală obținerea unui acord politic asupra formei finale a Legii salarizării, astfel încât aceasta să poată fi adoptată și promulgată până la termenul de 31 august prevăzut în PNRR.