Politica

Proiectul de lege a salarizării va fi publicat de Ministerul Muncii, iar partidele vor reveni la negocieri săptămâna viitoare

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Proiectul de lege a salarizării va fi publicat de Ministerul Muncii, iar partidele vor reveni la negocieri săptămâna viitoareNicusor Dan, consultari Cotroceni / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Proiectul noii Legi a salarizării unitare urmează să fie publicat în perioada imediat următoare pe site-ul Ministerului Muncii, iar formațiunile politice vor avea la dispoziție câteva zile pentru a-l analiza înaintea unei noi runde de consultări programate pentru începutul săptămânii viitoare. Anunțul a fost făcut vineri de consilierul prezidențial Radu Burnete, după întâlnirea desfășurată la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor.

Discuțiie tehnice la Cotroceni, pe Legea salarizării

Potrivit acestuia, Executivul interimar a avut un rol administrativ în procesul de pregătire a proiectului, în timp ce discuțiile de la Cotroceni s-au concentrat asupra aspectelor tehnice ale viitoarei legi.

„Avem un guvern interimar, care a jucat mai degrabă un rol de secretariat în aceste discuţii. Ministerul Muncii va publica pe site, cât de curând, acest proiect. Astăzi. la Cotroceni, reprezentanţii partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuţiile din ultimele două luni. A fost o dezbatere tehnică despre ce este în acest proiect, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze ceea ce văd acolo, să poarte alte discuţii cu sindicatele, cu familiile ocupaţionale”, a declarat Radu Burnete.

Burnete: sper că vom reuşi să nu pierdem acei bani şi să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil

După această etapă de consultare, reprezentanții formațiunilor politice sunt așteptați la o nouă întâlnire, de această dată în prezența liderilor partidelor, pentru a decide dacă își asumă proiectul și îl vor trimite în Parlament.

„Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marţi, cu reprezentanţii partidelor, dar în prezenţa liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie, sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reuşesc să îşi asume un proiect pe care să îl depună la Parlament şi să fie adoptat, astfel încât România să îndeplinească jalonul din PNRR”, a mai spus Burnete.

Salarii

Salarii. Sursa foto: Arhiva EVZ

Consilierul prezidențial și-a exprimat speranța că legea va fi adoptată și că România va putea respecta angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Cam ăsta este procesul, aici suntem, eu sper că vom reuşi să facem acest lucru şi să nu pierdem acei bani şi să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil”, a afirmat acesta.

Negocierile politice pe Legea salarizării unitare, săptămâna viitoare

Întrebat dacă partidele sunt pregătite să susțină proiectul, Burnete a subliniat că este nevoie mai întâi de analiza documentului.

„O să vedem săptămâna viitoare, după aceste discuţii, ce opinii vor avea ele. Astăzi am avut doar un schimb de întrebări şi aşa mai departe, nimeni nu poate să şi-l asume fără să-l citească”, a precizat consilierul prezidențial.

El a insistat că decizia aparține exclusiv formațiunilor politice, după evaluarea textului legislativ.

„Haideţi să lăsăm partidele să studieze proiectul şi ele vor trebui să vă răspundă la aceste întrebări”, a mai arătat Radu Burnete.

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