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Circulație îngreunată pe Bulevardul Eroilor. O porțiune din carosabil s-a surpat

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Circulație îngreunată pe Bulevardul Eroilor. O porțiune din carosabil s-a surpatPoliția Română. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O porțiune a carosabilului s-a surpat joi după-amiază pe Bulevardul Eroilor din București, iar circulația rutieră a fost restricționată pentru a permite intervenția echipelor de specialitate. Incidentul s-a produs în zona Bulevardul Eroilor nr. 3 și a fost semnalat Brigăzii Rutiere în jurul orei 16:30.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, în urma surpării părții carosabile a fost necesară intervenția de urgență a companiei Apa Nova. Pentru siguranța participanților la trafic, circulația pe Bulevardul Eroilor se desfășoară temporar pe câte o bandă pentru fiecare sens de mers.

Intervenție de urgență în zona afectată

Autoritățile au luat măsuri imediate pentru securizarea zonei și limitarea riscurilor pentru șoferi și pietoni. Echipele Apa Nova au fost mobilizate pentru a evalua cauza surpării și pentru a efectua lucrările necesare de remediere.

Brigada Rutieră a precizat că restricțiile de trafic vor rămâne în vigoare pe durata intervenției, iar circulația este dirijată astfel încât să fie redus impactul asupra traficului din zonă.

Bulevardul Eroilor este una dintre arterele importante ale Capitalei, utilizată zilnic de un număr mare de șoferi și mijloace de transport în comun. Din acest motiv, autoritățile recomandă conducătorilor auto să ia în calcul eventuale întârzieri și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative până la finalizarea lucrărilor.

Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi

Polițiștii rutieri le solicită conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în apropierea zonei afectate. De asemenea, aceștia recomandă respectarea semnalizării rutiere temporare și a indicațiilor agenților aflați în teren.

Crater Eroilor

Crater Eroilor / sursa foto: Facebook

În plus, șoferii sunt sfătuiți să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță în cazul unor opriri bruște cauzate de restricțiile de circulație.

Circulația rămâne restricționată până la finalizarea lucrărilor

La acest moment, autoritățile nu au comunicat cauza exactă a surpării și nici un termen privind finalizarea intervenției. Specialiștii urmează să stabilească amploarea degradării carosabilului și măsurile necesare pentru refacerea acestuia.

Până la remedierea situației, traficul pe Bulevardul Eroilor se desfășoară în condiții speciale, iar participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților pentru evitarea incidentelor și fluidizarea circulației.

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