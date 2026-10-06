Trump a eliminat restricțiile la motorina roșie

Președintele american Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care se renunță la restricțiile privind motorina cu colorant roșu, scutită de taxe, despre care a spus că va ușura disconfortul la pompă pentru șoferii de camion și va reduce costul alimentelor la nivel național, potrivit The New York Post.

Președintele a descris ordinul - pe care l-a semnat la mijlocul unui miting electoral din Grand Island, Nebraska - ca fiind un „pas fără precedent pentru reducerea costurilor” și a prezis că acesta îi va ajuta pe Republicani în alegerile critice din noiembrie.

„De mulți ani, vehiculele agricole, echipamentele de construcții și alte vehicule off-road au folosit ceea ce este cunoscut sub numele de motorină cu colorant roșu... care este exact aceeași cu motorina normală, dar este vândută fără taxe pentru vehiculele off-road și camioanele mari”, a explicat Trump.

„Așadar, în seara asta, voi semna un ordin executiv istoric pentru a renunța oficial la obligativitatea utilizării mașinilor off-road și pentru a permite oricui să cumpere motorină cu colorant roșu, scutită de taxe, din orice motiv”, a anunțat el.

Consiliera Casei Albe, Natalie Harp, a adus ordinul pe scenă, conform instrucțiunilor lui Trump, iar președintele l-a semnat la podium.

„Pete și Jim, acest lucru ar trebui să vă asigure absolut alegerea, vă garantez asta”, a spus Trump, adresându-se senatorului Pete Ricketts (Republican din Nebraska) și guvernatorului republican Jim Pillen, care candidează ambii pentru încă un mandat în cursele lor respective.

Președintele a spus că șoferul de camion obișnuit „va economisi peste 100 de dolari de fiecare dată când alimentează”, odată cu intrarea în vigoare a ordinului.

În plus, fermierii „vor economisi, de asemenea, milioane și milioane de dolari”, potrivit președintelui.

„Acest ordin va reduce, de asemenea, foarte substanțial costul tuturor bunurilor, inclusiv prețurile la alimente”, a continuat Trump, numind „o onoare” semnarea ordinului executiv.

Combustibilul are aceeași chimie ca și motorina obișnuită, dar este vopsit în roșu pentru a-i distinge statutul de scutire de taxe.

Până acum, motorina vopsită în roșu, destinată echipamentelor precum tractoarele, a fost interzisă pentru utilizare pe drumurile publice.

Săptămâna trecută, Trump a asigurat eliberarea a până la 100 de milioane de barili de motorină din rezervele europene, într-un efort de a reduce prețul exorbitant al combustibilului.

Costul motorinei în SUA a atins un record istoric de 6,52 dolari pe galon luna trecută, potrivit AAA.

A scăzut la 6,32 dolari începând de luni, dar este încă mult peste media de 3,70 dolari pe galon din aceeași perioadă a anului trecut.

Combustibilul rafinat, mai scump, este utilizat în camioanele grele, ceea ce înseamnă că are un impact direct asupra costurilor de transport și a prețului a tot ceea ce cumpără consumatorii care sunt transportați pe autostrăzile naționale.

„Nu vom avea nevoie de asta mult timp”, a spus Trump despre relaxarea restricțiilor privind motorina cu colorant roșu.

„Prețurile scad vertiginos și vor scădea cu adevărat în curând”, a adăugat el, făcând aluzie la sfârșitul războiului din Iran, despre care a spus că va avea loc „foarte curând” după alegerile de la jumătatea mandatului.