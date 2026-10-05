Trump a înființa un grup guvernamental de lucru pentru AI

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a creat un nou grup de lucru axat pe inteligența artificială (AI), care va fi condus de directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, potrivit BBC.

„Super Forța de Informații” va lucra pentru a se asigura că SUA continuă să fie lider în dezvoltarea tehnologiei și va coordona interacțiunea guvernului cu publicul, a anunțat Trump.

Acest lucru vine după ce președintele a semnat un ordin executiv pe 29 septembrie pentru a redenumi AI „Super Inteligență”, după ce anterior a spus că cuvântul artificial o făcea să sune ca ceva „fals”.

Trump a mai spus săptămâna trecută că va înființa un consiliu pentru a supraveghea siguranța AI, după ce șefii de top din domeniul tehnologiei vor semna ceea ce a descris ca un pact „obligatoriu moral”.

„Super Forța de Informații va coordona interacțiunea guvernului federal cu consumatorii, grupurile de interes public, organizațiile religioase, furnizorii de infrastructură critică și companiile de super informații”, a scris Trump.

Președintele Comisiei Federale pentru Comerț, Andrew Ferguson, subsecretarul Apărării pentru Cercetare și Inginerie, Emil Michael, și directorul Biroului de Management al Personalului, Scott Kupor, vor face, de asemenea, parte din grupul de lucru.

Va raporta direct președintelui și șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Anunțul vine în urma presiunii tot mai mari exercitate de figuri proeminente din industrie, inclusiv a directorilor OpenAI și Anthropic, de a înăspri reglementarea tehnologiei, cerere considerată de critici oîncercare de a bloca intrarea în piața a noi companii prin măsuri monopoliste.

Într-un interviu publicat pe 4 octombrie, directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a susținut că beneficiile inteligenței artificiale justifică acceptarea unora dintre riscurile sale și a spus că tehnologia ar trebui să rămână accesibilă publicului.

„Lumea ar trebui să accepte că se întâmplă unele lucruri rele pentru beneficiile acestei tehnologii și ale oamenilor care au această agenție”, a declarat Altman pentru buletinul informativ al Politico, axat pe tehnologie, Decoded.

Trump a respins apelurile pentru o supraveghere mai strictă și a lăsat în mare măsură companiile de inteligență artificială să se auto-reglementeze.

Pactul semnat pe 29 septembrie include semnăturile directorilor de la firme de tehnologie de top precum OpenAI, Anthropic, SpaceX și Google.

În aceeași zi, președintele a semnat un ordin executiv prin care a instruit departamentele și agențiile guvernamentale americane să înceapă să utilizeze termenii „SI” și „Super Inteligență” și să nu mai recunoască utilizarea termenului de „inteligență artificială”.

SI va înlocui AI în „corespondența oficială”, site-uri web, rapoarte și alte forme de comunicare, se arată în ordin.

Unii experți au pus la îndoială logica rebrandingului, argumentând că utilizarea termenului „super inteligență” ar putea cauza confuzie, deoarece se referă la sisteme mai avansate.

Unii lideri de top din domeniul tehnologiei au început deja să folosească noul nume, inclusiv multimiliardarul Elon Musk, care a declarat duminică pe rețelele de socializare că va redenumi platforma de inteligență artificială SpaceXAI a firmei sale în SpaceXSI.

„SpaceX este o super-companie de informații”, a scris Musk.

Șeful Tesla a fost recent readus în guvernul SUA pentru a face parte dintr-un proiect de studiu al viitorului războiului.

Elon Musk a lucrat anterior în administrația Trump, conducând Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală.