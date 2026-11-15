O judecătoare federală din Statele Unite a decis ca un parc public din centrul Washingtonului să rămână deschis, împiedicând temporar planul administrației conduse de Donald Trump de a transforma spațiul verde într-un teren de golf de lux. Hotărârea a fost pronunțată sâmbătă seara, în urma unei acțiuni depuse de mai multe asociații care contestă închiderea parcului.

Președintele american a anunțat că administrația sa va contesta decizia în instanță. „face imediat apel”, a transmis Donald Trump duminică dimineață, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Parcul vizat, East Potomac Park, se întinde pe o suprafață de aproximativ 160 de hectare și se află în apropierea centrului capitalei americane. Pe lângă terenul de golf public, acesta cuprinde peluze, spații pentru picnic și o pistă destinată bicicliștilor.

Administrația Trump intenționa să închidă parcul începând de duminică, pentru a permite demararea proiectului de reamenajare. Planul președintelui american este ca terenul să fie modernizat și transformat într-o destinație capabilă să găzduiască inclusiv competiții de golf de anvergură.

Decizia a fost luată de judecătoarea federală Ana Reyes, care a cerut autorităților responsabile de administrarea parcului să mențină accesul publicului până la soluționarea apelului în justiție.

În motivarea hotărârii, aceasta a atras atenția asupra impactului pe care închiderea pe termen nedeterminat l-ar avea asupra locuitorilor capitalei americane.

„Guvernul propune să închidă un parc istoric, frecventat zilnic de locuitori din Washington din toate mediile, pentru o perioadă nedeterminată”, a scris judecătoarea în decizia sa de 30 de pagini.

„Această închidere ar provoca un prejudiciu ireparabil reclamanţilor, care folosesc în mod regulat parcul pentru recreere”, a adăugat ea.

Asociațiile care au contestat planul administrației se tem că transformarea parcului într-un teren de golf de lux va limita accesul publicului la unul dintre spațiile verzi importante ale orașului.

Donald Trump susține că East Potomac Park „se află într-o stare teribilă” și „are nevoie de lucrări cât mai rapid”.

Nu este prima decizie judiciară nefavorabilă proiectului. Judecătoarea Ana Reyes s-a pronunțat anterior împotriva lucrărilor preliminare de demolare, care includeau și tăierea a peste 500 de copaci de-a lungul traseului de golf.

Reamenajarea parcului face parte dintr-o serie de proiecte prin care președintele american dorește să schimbe aspectul capitalei Statelor Unite. Printre acestea se numără construirea unei săli de bal la Casa Albă și ridicarea unui arc de triumf de mari dimensiuni.

Inițiativele au întâmpinat opoziție din partea unor reprezentanți locali și au făcut obiectul mai multor acțiuni în instanță.