Cristian Gațu, „Magicianul semicercului” | Povestea dublului campion mondial la handbal

Cum a ajuns un copil pasionat de fotbal din București să devină unul dintre cei mai mari conducători de joc din istoria handbalului mondial? Aceasta este povestea lui Cristian Gațu – „Magicianul semicercului”, dublu campion mondial (1970, 1974), dublu medaliat olimpic (München 1972, Montreal 1976) și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1977.

Cu 212 selecții în echipa națională a României, inginer de profesie și arhitect pe terenul de joc, Cristian Gațu a redefinit rolul coordonatorului în handbal prin pasele imprevizibile și viziunea unică asupra jocului de echipă. 📌 Ce vei descoperi în acest material: Începuturile în sport, de la juniorii lui Dinamo la Școala Sportivă nr.

2 și Rapid Consacrarea la Steaua sub îndrumarea legendarului Ioan Kunst Ghermănescu Drumul spre cele două titluri mondiale și medaliile olimpice ale „Generației de Aur” Finala dramatică a Cupei Campionilor Europeni din 1977 (Steaua – ȚSKA Moscova 21-20) #Nadia10 #CristianGatu #Handbal #SportRomanesc #IstoriaSportului #Steaua #EchipaNationala