Președintele american Donald Trump a lansat duminică o serie de critici dure la adresa fostei administrații conduse de democratul Joe Biden, pe care o consideră responsabilă pentru blocajul major al traficului aerian din Statele Unite. Perturbările masive au afectat atât cursele interne, cât și zborurile internaționale din întreaga țară, după ce autoritățile americane au fost nevoite să interzică decolările timp de câteva ore, vineri, din cauza unei defecțiuni tehnice, conform AFP.

Într-o primă reacție publică de la declanșarea crizei din aviație, liderul de la Casa Albă a catalogat modul în care administrația Biden a gestionat sectorul aviatic drept un „dezastru”. Prin intermediul platformei sale Truth Social, Donald Trump a susținut că problemele actuale sunt rezultatul direct al deciziilor luate între cele două mandate ale sale.

„Tot ce au atins a mers prost”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social. El a menţionat totodată „sume mari de bani cheltuite în mod nechibzuit, făcând un sistem deja vechi şi defectuos şi mai rău decât era la început”.

Președintele Statelor Unite a subliniat că Administrația Federală a Aviației (FAA) dispune de expertiza necesară pentru a remedia situația, însă are nevoie de sprijin financiar imediat din partea legislativului american pentru a implementa schimbările.

„Avem cunoştinţele şi planul necesare pentru sistemele de control al zborului; avem nevoie ca Congresul să aloce fondurile, REPEDE! FAA-ul nostru face o treabă excelentă şi este gata de acţiune”, a adăugat Donald Trump.

Într-un mesaj ulterior, liderul american a revenit asupra necesității unei finanțări urgente pentru modernizarea completă a infrastructurii de control al traficului aerian din SUA, atrăgând atenția asupra uzurii morale și fizice a echipamentelor actuale.

„Dacă Congresul aprobă fondurile de care avem nevoie urgent pentru controlul traficului aerian, putem realiza acest proiect rapid şi eficient. Va fi CEL MAI BUN SISTEM din întreaga lume. O mare parte din sistemul nostru actual de control aerian are 50 de ani – E RIDICOL!”, a scris Trump.

Aceste declarații vin în contextul în care, încă de vineri, secretarul transporturilor, Sean Duffy, a înaintat Congresului o solicitare oficială pentru alocarea a 50 de miliarde de dolari, sumă destinată exclusiv modernizării sistemelor de control al zborurilor.

„Am început deja lucrările, dar acestea ar trebui realizate dintr-o dată, nu pe bucăţi. Congresul trebuie să aprobe. Administraţia Biden a întârziat acest proces cu ani de zile!”, a adăugat preşedintele.

Impactul defecțiunii tehnice asupra transportului aerian a fost unul de proporții, afectând zeci de mii de pasageri pe parcursul întregului weekend. Potrivit datelor furnizate de postul de televiziune ABC News, peste 14.000 de zboruri au fost anulate în zilele de vineri și sâmbătă, iar până duminică dimineață alte 900 de curse aeriene au fost scoase din program.