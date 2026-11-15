Perturbările majore din transportul aerian american continuă, iar pasagerii ar putea avea de așteptat până duminică seară pentru revenirea la un program normal al zborurilor. Șeful Administrației Federale a Aviației (FAA), Bryan Bedford, a declarat că operațiunile companiilor aeriene ar urma să se stabilizeze treptat, după ce o problemă apărută în timpul unor lucrări de întreținere a provocat suspendarea decolărilor la nivel național.

Potrivit Reuters, situația a generat mii de anulări și întârzieri. Până sâmbătă, la ora 21:35 ET (02:35 GMT), companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și înregistraseră mai mult de 8.000 de întârzieri, conform datelor FlightAware.

Problemele au început vineri, când aproximativ 9.200 de zboruri au fost anulate, iar alte 7.500 au avut întârzieri. FAA a dispus atunci suspendarea decolărilor la nivel național, măsură care a blocat aproape toate plecările timp de aproximativ cinci ore. Pentru duminică erau deja raportate alte 875 de zboruri anulate.

Bryan Bedford și-a cerut scuze pentru perturbările provocate și a afirmat că sistemul aviatic rămâne stabil. Potrivit acestuia, revenirea la programul obișnuit ar urma să se producă în mare parte până duminică seară.

Incidentul a determinat Casa Albă să convoace vineri o ședință de urgență în Camera de criză. Autoritățile federale au analizat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic, însă explicația indicată ulterior a fost legată de lucrările de întreținere efectuate de compania L3Harris, contractor al FAA.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că instalarea a cel puțin unui router nou într-o unitate aflată la distanță ar fi contribuit la apariția problemelor.

”Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetenţă, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecţiunii”, a declarat Duffy, în cadrul unei conferinţe de presă.

Sindicatul Professional Aviation Safety Specialists (PASS), care reprezintă angajați din domeniul siguranței aviatice, a transmis că defecțiunea ar fi implicat două routere actualizate vineri. Un oficial a declarat pentru Reuters că echipamentele s-ar afla în Arkansas și Texas.

Un reprezentant FAA a afirmat că instituția efectuase o evaluare de siguranță înainte de începerea lucrărilor. Sindicatul a precizat că tehnicienii reprezentați de PASS nu au participat la actualizările care au precedat suspendarea zborurilor.

L3Harris a transmis că tratează situația cu seriozitate și că sprijină FAA în desfășurarea anchetei. Acțiunile companiei au înregistrat o scădere de aproximativ 4% în tranzacțiile de după închiderea bursei de vineri.

Potrivit secretarului Transporturilor, dificultățile au apărut vineri după-amiază, când mai multe centre de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate la nivelul sistemelor radar și de comunicații. Defecțiunea routerelor ar fi provocat un volum foarte mare de date, care a suprasolicitat alte centre de comunicații.

”Am avut peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele şi a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a adăugat Duffy.

Problema a afectat 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, responsabile de supravegherea aeronavelor în timpul zborurilor, inclusiv pe durata etapei de croazieră.

Bryan Bedford a explicat că instituția a decis suspendarea decolărilor în cazul în care un centru ar fi pierdut complet comunicațiile.

”Nicio instalaţie nu a rămas fără comunicaţii. Nu s-a pierdut nimic complet”, a adăugat Bedford.

FAA a anunțat că desfășoară verificări suplimentare împreună cu L3Harris pentru a identifica eventuale riscuri care ar putea afecta din nou sistemul.

Perturbările au afectat mai multe companii aeriene importante din Statele Unite. Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zborurile programate sâmbătă. În cazul JetBlue, procentul anulărilor a ajuns la aproape 45%.

Companiile au introdus facilități pentru pasagerii afectați, oferindu-le posibilitatea să își reprogrameze călătoriile pentru alte date fără costuri suplimentare.

Deși FAA a ridicat vineri seară interdicția privind decolările, efectele asupra transportului aerian au continuat. Zeci de mii de persoane au rămas blocate în aeroporturi, în timp ce operatorii încercau să își reorganizeze echipajele și personalul pentru reluarea curselor.

Problemele au afectat inclusiv deplasarea unor echipe de fotbal american universitar, care urmau să participe la meciuri programate sâmbătă.

Incidentul a readus în atenție problemele mai vechi ale sistemului american de control al traficului aerian. Acesta se confruntă cu echipamente și tehnologii învechite, dificultăți de comunicații și un deficit de câteva mii de controlori de trafic aerian.

Vineri, Sean Duffy a solicitat alocarea a 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii și a sistemelor de control aerian. Suma este mai mare decât solicitarea anterioară, de 30 de miliarde de dolari. Anul trecut, Congresul aprobase deja 12,5 miliarde de dolari pentru acest domeniu.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat sâmbătă, pentru Fox News, că susține aprobarea unor fonduri suplimentare pentru modernizarea traficului aerian în acest an.

De asemenea, democrații Rick Larsen și Andre Carson, care urmează să preia anul viitor conducerea Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei Reprezentanților, respectiv a subcomisiei pentru aviație, au cerut clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Cei doi au transmis, într-o declarație comună, că instituțiile responsabile trebuie să răspundă pentru problemele apărute și să explice măsurile luate pentru evitarea unor situații similare.

Potrivit acestora, din cele 12,5 miliarde de dolari aprobate anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, însă cheltuielile efective s-au ridicat la numai un miliard de dolari.