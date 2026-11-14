Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a dispus suspendarea tuturor decolărilor de pe aeroporturile americane, după apariția unor probleme de comunicații care au afectat centrele de control al traficului aerian. Măsura a fost luată din motive de siguranță, în timp ce autoritățile au început verificările pentru a stabili cauza incidentului, potrivit Reuters.

Decizia a fost anunțată vineri, după ce agenția americană restricționase deja traficul aerian pe aeroporturile din Chicago. Potrivit FAA, „Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, toate plecările au fost oprite temporar.

Conform sursei, aeronavele care se aflau deja în zbor au putut să aterizeze, însă nicio altă decolare nu a fost permisă până la noi dispoziții.

Președintele american Donald Trump a vorbit despre incident într-un interviu acordat Fox News. Liderul de la Casa Albă a declarat că situația nu pare să aibă legătură nici cu un atac cibernetic, nici cu utilizarea Inteligenței Artificiale.

Între timp, autoritățile americane au transmis că nu există indicii privind o amenințare la adresa securității naționale. Secretarul pentru Securitate Internă a precizat că situația nu are legătură cu evenimentele din 11 septembrie 2001.

„Nu există niciun indiciu — și nu am avut niciun motiv să credem asta — în acest moment, că ar fi vorba de o amenințare la adresa Statelor Unite”, a declarat Mullin, potrivit Fox News.

Amploarea incidentului a fost evidențiată și de datele privind traficul aerian. Potrivit FlightRadar24, până la ora 02:00, ora României, aproximativ 2.400 de zboruri fuseseră anulate, iar numărul acestora continua să crească.

O companie de analiză a industriei aviatice a transmis pentru Reuters că aproximativ 11.000 de decolări erau programate pentru vineri după momentul suspendării. Acestea ar fi transportat aproximativ 1,5 milioane de pasageri.

De asemenea, aproximativ 600 de zboruri au fost redirecționate. Dintre acestea, 496, reprezentând 82,7%, s-au întors la aeroporturile de plecare, în timp ce celelalte 104 au fost direcționate către alte aeroporturi.

Măsura a avut efecte și asupra curselor internaționale. Eurocontrol a anunțat suspendarea tuturor zborurilor cu destinația Statele Unite care plecau din țările membre, la solicitarea FAA. Organizația reunește 42 de state, printre care România și Israel.

Incidentul a provocat întârzieri și modificări ale planurilor de călătorie. Pasagerii unui avion American Airlines care urma să plece din Wichita spre Chicago au fost informați prin SMS despre suspendarea zborului.

Inițial, compania le-a comunicat că problema avea legătură cu situația traficului aerian din Chicago. Călătorii au fost îndrumați înapoi către poarta de îmbarcare, fără să primească imediat o alternativă de transport.

Aeronava a rămas aproximativ o oră pe pistă. Ulterior, comandantul le-a transmis pasagerilor că problemele par să afecteze întregul sistem aerian american și că avionul se va întoarce la poarta de îmbarcare.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat suspendarea decolărilor și a anunțat că FAA investighează defecțiunea.

„Administrația Federală a Aviației a emis o suspendare a decolărilor la nivel național pentru toate aeroporturile din SUA, ca urmare a unei probleme de comunicații care afectează toate centrele de control al traficului aerian”, a transmis Duffy, printr-o postare pe X.

Mesajul oficialului a fost redistribuit și de Casa Albă.

Suspendarea de vineri reprezintă a doua oprire la nivel național a decolărilor din SUA după atacurile din 11 septembrie 2001. Un incident similar a avut loc în ianuarie 2023, când FAA a întrerupt toate plecările interne pentru aproape două ore.

Problemele infrastructurii de comunicații din aviația americană au fost discutate și la nivel politic. Congresul a aprobat anul trecut investiții de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului, iar Casa Albă a solicitat vineri o finanțare suplimentară de 30,1 miliarde de dolari.