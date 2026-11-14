Ce urmărește Rusia în negocierile cu SUA. Miza depășește războiul din Ucraina

Rusia încearcă să readucă în discuție o împărțire a zonelor de influență asemănătoare celei de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, susține colonelul în rezervă Tudor Păcuraru. Invitat în emisiunea „Evenimentul istoric”, moderată de Dan Andronic, acesta a explicat cum leagă actualele revendicări ale Moscovei de un credit de 102 miliarde de dolari acordat Uniunii Sovietice la sfârșitul Războiului Rece.

Păcuraru a pornit de la situația financiară în care se afla Uniunea Sovietică în 1989, afectată de războiul din Afganistan, costurile produse de dezastrul de la Cernobîl, susținerea statelor socialiste și scăderea prețului petrolului.

„Gorbachev, până la urmă, a ajuns la concluzia că are nevoie de 102 miliarde de dolari credit ca să aducă pe linie plutire măreața Uniune Sovietică”, a spus Tudor Păcuraru.

Potrivit acestuia, discuțiile au fost purtate mai întâi cu administrația Reagan, apoi cu administrația Bush.

„S-a ajuns la concluzia că Statele Unite girează politic un credit sindicalizat de 102 miliarde, care a fost încasat până în toamna anului 1991”, a afirmat Tudor Păcuraru.

Tudor Păcuraru a legat acest împrumut de retragerea trupelor sovietice din statele Europei de Est.

„În schimbul acestui împrumut, Rusia Sovietică a acceptat să-și retragă trupele din țările socialiste. Nu erau trupe în România, dar în celelalte țări erau din plin trupe de ocupație ale Rusiei sovietice”, a spus acesta.

Tudor Păcuraru susține că, după achitarea creditului, Rusia a început să promoveze propria interpretare a evenimentelor.

„După 25 de ani, după ce au plătit acest credit, ceea ce s-a întâmplat în 2016, Rusia a început să avanseze o versiune proprie a evenimentelor”, a declarat invitatul. „Noi am lăsat lagărul socialist, l-am lăsat la amanet până când achităm creditul. Acum vrem înapoi lagărul socialist, că banii vi i-am dat.”

Tudor Păcuraru a spus că revendicările Moscovei merg până la ideea unei reveniri la împărțirea zonelor de influență.

„Rusia cere revenirea la Ialta, la ce e stabilit pe șervețel la Ialta în 1944-1945”, a afirmat acesta.

Tudor Păcuraru a făcut referire la documentul asociat împărțirii procentuale a influenței în mai multe state europene.

„Șervețelul ăla a fost scris de Churchill (...) A fost bifat de tovarășul Stalin cu un creion roșu”, a spus acesta. El a susținut că Statele Unite nu ar putea accepta o asemenea formulă. „Statele Unite nu puteau să facă parte în această afacere datorită unor probleme constituționale”, a afirmat Tudor Păcuraru.

Invitatul a legat această interpretare și de documentele de securitate prezentate de Rusia înainte de invadarea Ucrainei.

„La 17 decembrie 2021, Ministerul de Externe al Federației Ruse (...) a publicat două poziții oficiale, două propuneri”, a spus Tudor Păcuraru.

Este vorba, potrivit acestuia, despre o propunere de tratat de securitate între Federația Rusă și NATO și una între Rusia și Statele Unite.

„Reluau exact aceeași idee”, a susținut Tudor Păcuraru.

El a spus că Moscova promovează interpretări asemănătoare inclusiv în alte dispute istorice.

„Vreau să vă spun că inclusiv pentru Alaska ei promovează aceeași idee. Că vânzarea către Statele Unite a Alaska e un împrumut”, a declarat Tudor Păcuraru.

Acesta a adăugat însă că documentul istoric dintre Statele Unite și Imperiul Rus indică o vânzare.

„Toată lumea cunoaște textul acordului dintre Statele Unite și țaratul rus (...) e vânzare”, a spus acesta.