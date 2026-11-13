Un obiect cosmic identificat drept asteroidul 1998 KY26 ar putea fi, potrivit unei ipoteze formulate de astrofizicianul Avi Loeb de la Universitatea Harvard, o sondă spațială sovietică dispărută în urmă cu aproape patru decenii, potrivit Fox News.

Cercetătorii au comparat mișcarea și modul în care acesta reflectă lumina cu un model al sondei Phobos 1, lansată spre Marte în 1988. NASA a comentat speculațiile, precizând că nu există dovezi care să indice că obiectul reprezintă altceva decât un asteroid.

Subiectul a atras atenția comunității științifice din cauza comportamentului neobișnuit al corpului ceresc. Traiectoria sa prezintă accelerații care nu pot fi explicate exclusiv prin influența gravitațională, iar natura acestor modificări este încă analizată. Deocamdată, ipoteza unei sonde sovietice rămâne nedemonstrată.

1998 KY26 este un obiect din apropierea Pământului, descoperit în 1998. Datele astronomice indică un diametru de aproximativ 11 metri, o reflectivitate ridicată și o rotație extrem de rapidă.

Potrivit cercetărilor publicate în revista Nature Communications în septembrie 2025, asteroidul efectuează o rotație completă în aproximativ 5,35 minute. Măsurătorile au indicat un diametru de 11 ± 2 metri, semnificativ mai mic decât estimările inițiale.

Astronomii au observat și accelerații negravitaționale, adică modificări ale mișcării care nu sunt explicate numai de atracția exercitată de Soare și de celelalte corpuri cerești. Un astfel de comportament poate apărea, de exemplu, atunci când materialul de la suprafața unui obiect este încălzit și eliberat în spațiu sau când radiația solară exercită presiune asupra acestuia.

Ipoteza analizată de Avi Loeb și colaboratorii săi Adam Hibberd și Adam Crowl pornește de la o misiune spațială sovietică întreruptă în 1988.

Sonda Phobos 1 a fost lansată pe 7 iulie 1988, având misiunea de a studia planeta Marte și unul dintre sateliții săi naturali, Phobos. La 2 septembrie 1988, centrul de control a constatat pierderea comunicațiilor cu aparatul.

Potrivit documentației NASA, o comandă transmisă de la sol a provocat oprirea sistemului de control al orientării. Sonda nu și-a mai putut menține panourile solare îndreptate spre Soare, iar pierderea alimentării electrice a dus la întreruperea definitivă a misiunii.

De atunci, Phobos 1 a rămas unul dintre obiectele spațiale pierdute în timpul unei misiuni interplanetare.

Cercetătorii au încercat să stabilească dacă 1998 KY26 ar putea fi chiar această sondă, ajunsă pe o orbită în jurul Soarelui după eșecul misiunii.

În studiul intitulat Feasibility of the Phobos 1 Hypothesis for Dark Comet 1998 KY26, publicat inițial pe platforma științifică arXiv în septembrie 2026, echipa a analizat observațiile astronomice disponibile și a construit un model simplificat al sondei sovietice.

Cercetătorii au comparat modul în care Phobos 1 ar reflecta lumina în timpul rotației cu variațiile de luminozitate înregistrate pentru 1998 KY26. Modelul a prezentat o corespondență convingătoare cu opt serii de observații ale obiectului.

Echipa a analizat și posibilitatea ca presiunea radiației solare asupra corpului sondei sau asupra panourilor sale să explice accelerațiile negravitaționale. Modelul a fost comparat cu aproximativ 260 de măsurători astronomice și radar.

Autorii consideră că rezultatele susțin ipoteza originii artificiale a obiectului, însă precizează că analiza nu poate oferi o confirmare definitivă. Este vorba despre o ipoteză de cercetare, nu despre identificarea certă a sondei pierdute.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a comentat subiectul într-o intervenție la emisiunea „Fox & Friends”, joi, 12 noiembrie 2026.

Acesta a precizat că nu a văzut dovezi care să susțină ideea că 1998 KY26 ar fi altceva decât un asteroid sau că ar reprezenta un pericol pentru planeta noastră.

„În primul rând, nimic nu urmează să ne lovească, vreau să fie foarte clar acest lucru”, a declarat Isaacman, potrivit Fox News.

Oficialul a adăugat că nu există motive de îngrijorare și că NASA continuă să urmărească obiectul.

Poziția agenției este importantă în condițiile în care comportamentul neobișnuit al unor corpuri cerești poate alimenta speculații despre originea lor. Accelerațiile negravitaționale nu reprezintă, în sine, o dovadă că un obiect are origine artificială.

Ipoteza sondei sovietice nu este singura explicație analizată de oamenii de știință.

Una dintre posibilități este ca 1998 KY26 să facă parte din categoria așa-numitelor „comete întunecate”. Acestea sunt corpuri care prezintă accelerații negravitaționale, fără să aibă neapărat coama sau coada vizibilă caracteristică unei comete obișnuite.

O explicație alternativă este efectul Yarkovsky, prin care energia solară absorbită de suprafața unui corp ceresc este eliberată ulterior sub formă de radiație termică. Acest proces poate produce modificări ale mișcării obiectului în timp.

Un alt studiu publicat în 2026 în revista Astronomy & Astrophysics a analizat compoziția suprafeței asteroidului. Rezultatele indică proprietăți compatibile cu un corp stâncos, de tip E, și sugerează că acesta ar putea proveni din partea interioară a centurii principale de asteroizi.

Aceste rezultate oferă un argument în favoarea unei origini naturale, deși nu stabilesc singure natura definitivă a obiectului.

Un răspuns mult mai precis ar putea veni în iulie 2031, când sonda japoneză Hayabusa2, operată de Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială (JAXA), este programată să ajungă la 1998 KY26.

Misiunea face parte din programul extins Hayabusa2# și urmărește studierea directă a asteroidului. Cercetătorii vor putea analiza forma, suprafața și proprietățile fizice ale obiectului folosind instrumentele de la bord.

O astfel de întâlnire ar putea oferi informații decisive pentru verificarea ipotezei lui Avi Loeb. Dacă obiectul este un asteroid natural, observațiile ar trebui să permită caracterizarea compoziției sale. Dacă este vorba despre o sondă artificială, imaginile și măsurătorile ar putea dezvălui caracteristici incompatibile cu un corp ceresc natural.

Avi Loeb a sugerat, într-o formulare ironică, faptul că imaginile transmise de Hayabusa2 ar putea dezvălui inscripția „Fabricat în URSS”.

Până la sosirea sondei japoneze, însă, identitatea lui 1998 KY26 rămâne un subiect de cercetare. Ipoteza Phobos 1 este interesantă din punct de vedere științific, dar nu există deocamdată o confirmare că asteroidul ar fi, în realitate, o navă spațială sovietică pierdută în 1988.