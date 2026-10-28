NASA a modificat planurile pentru revenirea astronauților americani pe Lună, vizând două misiuni cu echipaj în 2028. SpaceX, compania condusă de Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, vor dezvolta soluții diferite pentru transportul astronauților și al modulelor de aselenizare, în încercarea de a simplifica operațiunile și de a reduce riscurile tehnice.

Potrivit planului prezentat de NASA la 23 octombrie, schimbările vizează inclusiv modul în care capsula Orion se va întâlni cu vehiculele comerciale. Ambele companii vor trebui să demonstreze că sistemele lor pot funcționa în siguranță înainte de a transporta oameni.

În noua arhitectură, modulul lunar Starship ar urma să se întâlnească și să se cupleze cu Orion pe orbita Pământului, nu în apropierea Lunii, așa cum prevedea planul inițial. Ulterior, Starship ar urma să transporte ansamblul către o orbită joasă în jurul Lunii.

NASA lucrează la modificarea capsulei Orion pentru a permite această manevră. SpaceX va păstra sistemul de realimentare în spațiu, care presupune lansarea mai multor nave-cisternă și transferul combustibilului către un depozit orbital. Noua configurație urmărește să eficientizeze operațiunile necesare misiunii.

Blue Origin va modifica, la rândul său, dezvoltarea modulului lunar Blue Moon Mark 2. Compania va amâna temporar transferul de combustibil între nave și va utiliza trei trepte de propulsie, care se vor desprinde succesiv după consumarea combustibilului.

Modulul ar urma să ajungă pe o orbită polară eliptică în jurul Lunii, unde se va întâlni cu Orion. Potrivit planului prezentat, această abordare ar putea reduce necesarul de combustibil și ar simplifica anumite etape ale misiunii.

NASA intenționează să trimită patru astronauți spre Lună cu ajutorul capsulei Orion și al rachetei SLS. Doi membri ai echipajului ar urma să coboare pe suprafața lunară, în timp ce ceilalți doi ar rămâne în capsulă. Planul include două activități extravehiculare, pentru colectarea de mostre și testarea costumelor spațiale dezvoltate de Axiom Space.

Înaintea misiunilor cu echipaj, SpaceX și Blue Origin trebuie să efectueze demonstrații fără astronauți. Misiunea Artemis III, planificată pentru 2027, este prevăzută să testeze întâlnirea și cuplarea vehiculelor pe orbita joasă a Pământului, fără aselenizare.

NASA urmărește să organizeze două misiuni de aselenizare cu echipaj în 2028, însă calendarul depinde de progresul tehnic și de îndeplinirea cerințelor de siguranță. Niciuna dintre cele două companii nu are garantată prima aselenizare, selecția urmând să depindă de stadiul dezvoltării modulelor și de rezultatele testelor.